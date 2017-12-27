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中央社

納保法28日上路 基本生活費不課稅

中央社2017/12/27 18:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北27日電）納稅者權利保護法明天上路，核心精神為基本生活費不課稅。財政部表示，依106年度每人基本生活所需費用新台幣16.6萬元，以單薪5口之家為例，所得總額在83萬元以下可免繳稅。

為保障賦稅人權、維護人民基本生存權，並實現公平課稅與嚴守程序正義，立法院去年三讀通過納稅者權利保護法，並於今年12月28日施行，今天財政部舉辦納保法上路記者會。

賦稅署長李慶華表示，納保法的制定，除與國際人權條約接軌、符合國際潮流外，更重要的意義是徵納雙方的關係重新定位，由過去以稽徵為中心的稅務行政，轉變為以服務納稅義務人為導向，是落實納稅者權利保護的重要里程碑。

李慶華說，為讓納保法順利推行，財政部今年1月5日成立「推動納稅者權利保護法工作小組」，並陸續完成相關法規，除基本生活費不得加以課稅外，為落實法律程序，以求公平合理課稅，另設置納保官一職，目前國稅方面有97名納保官、地方稅有46名，關稅有22名，總共165名納保官，採任務編組方式任命。

另，依納保法規定，去年11月至今年10月主計總處公布「最近一年全國每人可支配所得」的中位數60%，就是基本生活所需費用，因此106年度每人基本生活所需費用為16.6萬元。以單薪扶養配偶及3名未成年子女的5口之家為例，基本生活費總額為83萬元（16.6萬元X5）。

以現行稅法規定，每人免稅額為8.8萬元，5人則為44萬元；標準扣除額9萬元，配偶共同申報為18萬元；薪資特別扣除額12.8萬元，合計為74.8萬元，與前述基本生活費83萬元的差額為8.2萬元，這8.2萬元即可自所得總額中減除，不必加計課稅。

簡而言之，家戶所得總額越低、且扶養親屬越多的納稅義務人，越能享有納保法上路後帶來的租稅減免優惠。財政部估算，納保法基本生活費制度上路後，約有37萬戶受惠，平均每戶可減稅5135元，一年稅損約19億元。

財政部表示，基本生活費每年皆會公布、並每2年定期檢討，因此未來最近一次可能調整年度，即是107年度的12月底前，配合主計總處公布的近一年全國每人可支配所得，若有提高，基本生活費也就會跟著提高。

媒體提問，納保法將薪資特別扣除額列入計算，且未來若稅改通過，薪資特別扣除額將提高，換言之，有工作的納稅義務人，其免稅額加上扣除額的總額高於基本生活費，將無從減除。對此官員回應，納保法才要上路，仍須視運作情況，是否有達到立法目的、稽徵機關執行狀況是否公正等，會等施行一年後再來檢討。1061227

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