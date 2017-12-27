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台北國際書展 五感加情感認識以色列

中央社2017/12/27 18:28
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者羅苑韶台北27日電）2018台北國際書展邀以色列作為主題國，帶領民眾自文學歷史、電影藝術、美食、文字等不同面向，經由五感加上情感，認識這個同時有豐富古代歷史和新創科技的國家。

文化部主辦、台北書展基金會承辦的2018年第26屆台北國際書展以「讀力時代」為主題，自2018年2月6日到11日在世貿一、三館舉行，強調閱讀的力量，突顯知識展現的力量和創造的價值。

台北書展基金會今天舉辦記者會宣布，主題國邀請兼具傳統文化和科技創新的以色列，展現童書漫畫、文學歷史和生活風格等主題出版品。

以色列駐台代表游亞旭（Asher Yarden）出席記者會介紹主題國活動，包括VR體驗從古代歷史到新創科技的以色列、希伯來文講古及希伯來文書法表演，以及電影欣賞。

主題國策展總監謝佩霓表示，活動規劃是為讓民眾透過視覺、嗅覺、聽覺、味覺、觸覺等五感加上情感，認識以色列。

書展期間邀請4名以色列作家訪台，為作家暨文化學者葉德琳（Noa Yedlin）、作家暨劇作家李威（Yannets Levi）、美食專欄作家霍華夫（Gil Hovav）、插畫家皮芬（Hanoch Piven）。

以色列主題館將打造一條以色列從古到今的時光隧道，以希伯來文大型聖經作為視覺主軸，搭配石牆、棕櫚樹、沙灘、市集等代表性人文地理風景，陳列200多本精選包括希伯來原文、簡體和正體中文以及英文的書目。

話題書如「耶路撒冷三千年」和「耶路撒冷」食譜書等能見度再度提高。大塊文化書展期間預計出版葉德琳「軟禁」，及大衛格羅斯曼（David Grossman）「一匹馬走進酒吧」等以色列作家著作。

主題國展場還有美食和品酒活動，以色列獨立三重奏樂團Di Gasn Trio也受邀演出。1061227

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