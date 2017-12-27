台北國際書展 五感加情感認識以色列

（中央社記者羅苑韶台北27日電）2018台北國際書展邀以色列作為主題國，帶領民眾自文學歷史、電影藝術、美食、文字等不同面向，經由五感加上情感，認識這個同時有豐富古代歷史和新創科技的國家。

文化部主辦、台北書展基金會承辦的2018年第26屆台北國際書展以「讀力時代」為主題，自2018年2月6日到11日在世貿一、三館舉行，強調閱讀的力量，突顯知識展現的力量和創造的價值。

台北書展基金會今天舉辦記者會宣布，主題國邀請兼具傳統文化和科技創新的以色列，展現童書漫畫、文學歷史和生活風格等主題出版品。