雙北互別苗頭　朱立倫宣布新北兒童搭乘捷運享5折優惠

台北市今（2017）年8月編列經費讓設籍台北市的兒童享6折捷運票價後，立委江永昌即與新北市議員李坤城向新北市爭取應比照辦理或更優惠，除邀集交通部、衛福部及新北市政府開會研議，也呼籲中央應統一標準，地方應編列相關經費，不要淪為空談互踢皮球；如今終於爭取到2018年起，新北兒童搭乘捷運享5折的優惠。

立委江永昌日前邀集交通部、衛福部及新北市政府等相關單位的研議下，終於爭取到新北兒童搭乘捷運享5折的優惠；新北市長朱立倫今（27）日宣布，凡設籍在新北市6至12歲的兒童，2018年起搭乘台北捷運將給予5折的優惠。

朱立倫今日在道路交通安全的督導會報中表示，為維護兒童搭乘捷運的權益，只要設籍在新北市6至12歲的兒童搭乘台北捷運，將比照新北市區及北市聯營公車的兒童票，給予5折的優惠；最快2018年的上半年開始實施，預計將有19萬的兒童受惠。

朱立倫說，依照兒童及少年福利法的規定，大眾交通運輸應提供兒童的優惠措施，因此希望包括公車、客運、捷運等大眾的運輸，都能提供兒童的優惠，因此新北市從明年起給予5折的優惠；後續新北市政府也會再跟桃園捷運公司及高雄捷運公司協調，提供新北市兒童搭乘5折的優惠。

交通局指出，為維護全市19萬兒童搭乘捷運權益，新北市將比照公車兒童票，全面給予5折的優惠，相關費用全數由新北市補貼；後續執行的細項，包括身分認定及票證系統的修改，將與教育局、社會局及臺北捷運公司協商，預計最快2018年上半年就可以實施外，未來的淡海、三鶯及安坑輕軌票價，也將納入。