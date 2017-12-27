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軟板上游基材廠亞電自結1-11月每股賺1.01元

鉅亨網2017/12/27 18:38
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軟板上游基材業者亞電 (4939-TW) 今 (27) 日應主管機關要求公布最新獲利數字，該公司 11 月稅後純益 759 萬元，月增 28 倍，年減 71.23%；單月每股純益 0.07 元，累計 1-11 月稅後純益為 9957 萬元，以目前該公司 9.82 億元股本計算，每股純益為 1.01 元。

亞電第 3 季財報營收 7.89 億元，毛利率 20.96%，稅後純益 4538 萬元，每股純益為 0.46 元，第 3 季毛利率季增 2.61 個百分點，年增 0.15 個百分點，稅後純益季增 58%，年增 131.45%。亞電前 3 季營收 11.63 億元，毛利率 21.15%，稅後純益 9172 萬元，每股純益 0.93 元，也較去年同期轉虧為盈。毛利率年增 1.72 個百分點。

亞電今年更聚焦於精化研發產品，以專業高階電子材料為立基點，以黑色覆蓋膜、黑色補強板、EMI 膜及基板的優勢，也切入無線充電等特殊接合材料。在生產製造方面，亞電去年已完成全自動化產線集中生產，今年已展現成效，不但有效降低生產成本並擴大產能，營運穩步成長。

亞電並持續佈局中國一線大廠供應鏈，看好高頻及無線充電基材的應用，將透過多元客戶應用以供應高階行動裝置備貨需求，期在無線充電與 5G 等高頻通訊市場帶動下，成為新的成長動能。

亞電日 K 線圖

 

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