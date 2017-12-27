軟板上游基材廠亞電自結1-11月每股賺1.01元

亞電今年更聚焦於精化研發產品，以專業高階電子材料為立基點，以黑色覆蓋膜、黑色補強板、EMI 膜及基板的優勢，也切入無線充電等特殊接合材料。在生產製造方面，亞電去年已完成全自動化產線集中生產，今年已展現成效，不但有效降低生產成本並擴大產能，營運穩步成長。

亞電並持續佈局中國一線大廠供應鏈，看好高頻及無線充電基材的應用，將透過多元客戶應用以供應高階行動裝置備貨需求，期在無線充電與 5G 等高頻通訊市場帶動下，成為新的成長動能。