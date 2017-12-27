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〈2018投資雷達〉2018年投資日本要注意的11

鉅亨網2017/12/27 18:37
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環球外匯網今 (27) 日報導，2018 年日本市場將聚焦於哪些風險事件？據野村證券經濟研究團隊的最新報告顯示，在 2018 年初期，市場焦點將仍停留於日本央行的貨幣政策，目前預期該行將保持當前政策不變，而隨後，春季勞動力談判和增長戰略則將擺上桌面，預計相關風險將上升。

以下是野村證券羅列的 11 大焦點事項：

1、關於下屆日本央行總裁和副總裁的人選：野村預計黑田東彥連任可能較大；

2、貨幣政策正常化：日本央行上調 10 年期國債收益率目標的可能性較小；

3、日本政府宣布戰勝通縮：這類宣言中對政治影響微乎其微；

4、春季薪資談判：預測基本薪資將提高 0.5% 左右，甚至存在上調 1% 的風險；

5、上調消費稅：預計將被再次推遲，需留意與憲政改革和大選間的關係；

6、政府發展戰略：關註是否有政策促進更大的勞動力市場流動性；

7、發達國家股價：任何調整可能都是短暫的，關註點將放在 2018 年下半年；

8、發達國家通膨：基準情景是物價出現滯漲，若加速上升將影響金融市場；

9、中國金融監管：如果對理財產品加大監管導致信貸緊縮，將會產生重大影響；

10、美國中期選舉：日本可能遭到美國施壓，被要求減少對美貿易順差；

11、歐洲選舉：義大利大選引發新的歐元危機的可能性很低。

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