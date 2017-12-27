〈2018投資雷達〉2018年投資日本要注意的11

環球外匯網今 (27) 日報導，2018 年日本市場將聚焦於哪些風險事件？據野村證券經濟研究團隊的最新報告顯示，在 2018 年初期，市場焦點將仍停留於日本央行的貨幣政策，目前預期該行將保持當前政策不變，而隨後，春季勞動力談判和增長戰略則將擺上桌面，預計相關風險將上升。

以下是野村證券羅列的 11 大焦點事項：

1、關於下屆日本央行總裁和副總裁的人選：野村預計黑田東彥連任可能較大；

2、貨幣政策正常化：日本央行上調 10 年期國債收益率目標的可能性較小；