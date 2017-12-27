NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈台南市市區道路養護　全國第一中市府水果月曆出包　民眾可更換HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

全台空汙加劇　屏東縣因應冬季空汙應變作為

記者陳宗傑／屏東報導2017/12/27 18:54
▲屏東縣環保局長魯臺營說明，屏東空汙大都來自上風處及境外移入。（圖／記者陳宗傑攝，2017.12.27）
▲屏東縣環保局長魯臺營說明，屏東空汙大都來自上風處及境外移入。（圖／記者陳宗傑攝，2017.12.27）

全台空汙加劇，今（27）日屏東整個天空仍是灰濛濛。環保局長魯臺營今天說明，屏東縣空品不良成因位處下風處的先天因素，絕大都來自上風處及境外移入，且氣象條件常受到高壓迴流環境風場及大武山地形屏障影響，污染物不易擴散，導致近期空氣品質經常呈現不良之情形。

地標大武山再次「神隱」，連擁有落山風的恆春半島都淪陷，魯臺營表示，屏東冬季空氣汙染源有三分之一是來自境外國家，三分之一來自上風處縣市，三分之一是屏東縣境內，因大武山的屏障，在落山風（東北季風）的牽引下，造成整個上風處的污染空氣被吸入高屏地區，今（2017）年造成屏東空氣品質不良日達105天，其中有62天空氣品質指數（AQI)達對人體有害的紅色。


▲魯臺營局長引用物理學示範在落山風的牽引下，造成上風處的汙染空氣被吸入屏東地區。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.27）

今年度配合環保署14+N政策及針對縣內本土污染源進行各項管制已獲得相當之成效，包含於固定源針對餐飲業裝設前處理設備已達92%，此為全國最高；並加速二行程車汰舊持續加強稽巡查，淘汰數較2016年提升77%；針對電動機車補助，也由2016年同時期補助224輛提升至106年的1,138輛次，成長超過4倍；另外，今年的紅害日數就比去年少了12天，空品改善率為16%。


▲屏東縣僅能採取應變措施，避免空氣品質惡化。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.27）

為積極改善空氣品質，屏東縣目前僅能採取應變措施，除了自己推動降載減排、防制河川揚塵、避免露天燃燒等境內空氣汙染減量措施，避免空氣品質惡化。也建議北部汙染源頭能比照高屏空品區設置總量管制，包括中彰投、雲嘉南及桃園都應設置空氣汙染總量管制區。

關鍵字屏東縣空汙應變措施環保局魯臺營電動機車
失智嬤跌倒送醫　暖警助找回家人新北兒童搭乘捷運　享5折優惠

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan