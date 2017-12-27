全台空汙加劇　屏東縣因應冬季空汙應變作為

全台空汙加劇，今（27）日屏東整個天空仍是灰濛濛。環保局長魯臺營今天說明，屏東縣空品不良成因位處下風處的先天因素，絕大都來自上風處及境外移入，且氣象條件常受到高壓迴流環境風場及大武山地形屏障影響，污染物不易擴散，導致近期空氣品質經常呈現不良之情形。
地標大武山再次「神隱」，連擁有落山風的恆春半島都淪陷，魯臺營表示，屏東冬季空氣汙染源有三分之一是來自境外國家，三分之一來自上風處縣市，三分之一是屏東縣境內，因大武山的屏障，在落山風（東北季風）的牽引下，造成整個上風處的污染空氣被吸入高屏地區，今（2017）年造成屏東空氣品質不良日達105天，其中有62天空氣品質指數（AQI)達對人體有害的紅色。
▲魯臺營局長引用物理學示範在落山風的牽引下，造成上風處的汙染空氣被吸入屏東地區。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.27）
今年度配合環保署14+N政策及針對縣內本土污染源進行各項管制已獲得相當之成效，包含於固定源針對餐飲業裝設前處理設備已達92%，此為全國最高；並加速二行程車汰舊持續加強稽巡查，淘汰數較2016年提升77%；針對電動機車補助，也由2016年同時期補助224輛提升至106年的1,138輛次，成長超過4倍；另外，今年的紅害日數就比去年少了12天，空品改善率為16%。
▲屏東縣僅能採取應變措施，避免空氣品質惡化。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.27）
為積極改善空氣品質，屏東縣目前僅能採取應變措施，除了自己推動降載減排、防制河川揚塵、避免露天燃燒等境內空氣汙染減量措施，避免空氣品質惡化。也建議北部汙染源頭能比照高屏空品區設置總量管制，包括中彰投、雲嘉南及桃園都應設置空氣汙染總量管制區。