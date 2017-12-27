全台空汙加劇　屏東縣因應冬季空汙應變作為

全台空汙加劇，今（27）日屏東整個天空仍是灰濛濛。環保局長魯臺營今天說明，屏東縣空品不良成因位處下風處的先天因素，絕大都來自上風處及境外移入，且氣象條件常受到高壓迴流環境風場及大武山地形屏障影響，污染物不易擴散，導致近期空氣品質經常呈現不良之情形。

地標大武山再次「神隱」，連擁有落山風的恆春半島都淪陷，魯臺營表示，屏東冬季空氣汙染源有三分之一是來自境外國家，三分之一來自上風處縣市，三分之一是屏東縣境內，因大武山的屏障，在落山風（東北季風）的牽引下，造成整個上風處的污染空氣被吸入高屏地區，今（2017）年造成屏東空氣品質不良日達105天，其中有62天空氣品質指數（AQI)達對人體有害的紅色。