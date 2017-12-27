平鎮打線串連不佳 台日青棒吞首敗

（中央社記者謝靜雯台中27日電）台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中今天與日本岐阜縣明星隊交手，平鎮高一野手林子豪單場3安表現亮眼，但團隊打線串連不佳，終場以1比3吞下此次比賽首敗。

平鎮高中此次比賽首戰以3比0擊敗日本大阪府明星隊，昨天再以2比1擊敗日本和歌山隊，拿下2連勝，今天與賽前1勝未得的日本岐阜縣明星隊交手，岐阜縣派出下勾投手林泰輔先發，平鎮打線受制、吞下敗仗。

平鎮今天由高二投手李承禎先發，先發投5.1局被敲5支安打，投出5次三振，失掉2分責失分，表現並不差；平鎮比賽前半段沒辦法突破下勾投手林泰輔，直到5局靠著陳俊孝、林靖凱接連安打，拿下第1分，岐阜縣6局再起攻勢，單局攻下2分、拿下勝利。