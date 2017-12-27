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中央社

新台幣連2升 續創近3年半新高

中央社2017/12/27 18:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北27日電）國際美元弱勢，出口商持續拋匯，帶動今天新台幣續揚，終場以29.940元兌1美元作收，升值0.5分，匯價連2升並續創近3年半新高，台北與元太外匯經紀公司總成交量10.87億美元。

外匯交易員表示，國際美元續弱，今天亞幣普遍走揚，加上扣除今天後，距匯市封關僅剩2個交易日，出口商有拋匯作帳的壓力，即便美元處低檔，仍須忍痛拋匯，激勵新台幣走揚，但進口商也隨之進場承接美元，壓抑新台幣升幅，終場新台幣僅升值0.5分，續創近3年半新高。

中國國民黨立委賴士葆今天在立法院財政委員會表示，今年新台幣大升，壽險業淨匯損恐怕來到新台幣1700億元，詢問中央銀行副總裁楊金龍看法。楊金龍答詢時表示，新台幣今年初至今升值7.79%，但韓元升值12.23%，人民幣升值6.16%，歐元也升值近13%，「台幣升幅不是最大」，但這是反映今年以來美元弱勢的現象。

展望新台幣後市，外匯交易員說，雖然出口商有拋匯需求，但外資買賣互見，且新台幣升到一個區間後，就有進口商逢低買進美元的買盤進場，因此新台幣升幅有限，今年最後兩個交易日，估新台幣仍會在29.9元至30元間微幅震盪。

新台幣兌美元今天開盤價為29.936元，最高29.920元、最低29.946元，尾盤收29.940元，升值0.5分。1061227

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