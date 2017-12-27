NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈台南市市區道路養護　全國第一中市府水果月曆出包　民眾可更換HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

性騷報導多種指控混為一談 媒體的挑戰

中央社2017/12/27 18:44
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社紐約27日綜合外電報導）將不同形式的不當行為混為一談，是報導扣人心弦性騷擾事件的各大媒體所面臨的一大問題。它們在對好萊塢大亨溫斯坦（HarveyWeinstein）的行為展開調查時已然失控。

美聯社報導，演員麥特戴蒙（Matt Damon）最近因為拋出這個話題而遭圍剿。他對美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，因為牽涉的行為範圍廣泛，不能將被指控的男性全部混為一談。他說，拍臀部與猥褻兒童是不一樣的。

麥特戴蒙指出：「毫無疑問，必須正視和根除這些行為，但不該混為一談，對吧？」

女星蜜妮卓芙（Minnie Driver）指麥特戴蒙毫無感知。發起「＃我也是」（#MeToo）的文化運動，呼籲性騷受害者上社群媒體發聲的女星艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）也推文回應，強調所有形式的不當行為都可傷害他人，並認為這些都是厭女症的明證。

儘管如此，一旦一窩蜂追不當行為的新聞熱潮退燒－如果真的會退燒的話，麥特戴蒙所提觀點的重要性才會凸顯出來。

紐約「每日新聞」（The New York Daily News）雖將疑似不當行為的新聞歸在「變態國度」（PervNation）的標籤之下，但其主管貝克（Rebecca Baker）指出，並非所有指控都一樣。貝克也是職業記者協會（Society of Professional Journalists）會長。

她說：「不過，我不認為媒體可以告訴人們要怎麼去思考，或是阻止人家把事情混為一談。」

立場保守的評論人修伊特（Hugh Hewitt）在「華盛頓郵報」（The Washington Post）發表一篇關於媒體連勉強的公平待遇都談不上的文章，內容提到，即使犯行最嚴重的罪犯，也應獲得正當的司法程序。

要做到這樣並不容易，也快不起來，但是其他受害者正在觀望，思考說出實情是否安全。

修伊特寫道：「媒體工作很少會複雜到要去處理風險這麼高的新聞。」（譯者：中央社鍾佑貞）1061227

走過低潮 美籃球球星伊拉克重生日本澀谷首對同性伴侶 結束...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan