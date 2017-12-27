性騷報導多種指控混為一談 媒體的挑戰

麥特戴蒙指出：「毫無疑問，必須正視和根除這些行為，但不該混為一談，對吧？」

美聯社報導，演員麥特戴蒙（Matt Damon）最近因為拋出這個話題而遭圍剿。他對美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，因為牽涉的行為範圍廣泛，不能將被指控的男性全部混為一談。他說，拍臀部與猥褻兒童是不一樣的。

（中央社紐約27日綜合外電報導）將不同形式的不當行為混為一談，是報導扣人心弦性騷擾事件的各大媒體所面臨的一大問題。它們在對好萊塢大亨溫斯坦（HarveyWeinstein）的行為展開調查時已然失控。

女星蜜妮卓芙（Minnie Driver）指麥特戴蒙毫無感知。發起「＃我也是」（#MeToo）的文化運動，呼籲性騷受害者上社群媒體發聲的女星艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）也推文回應，強調所有形式的不當行為都可傷害他人，並認為這些都是厭女症的明證。

儘管如此，一旦一窩蜂追不當行為的新聞熱潮退燒－如果真的會退燒的話，麥特戴蒙所提觀點的重要性才會凸顯出來。

紐約「每日新聞」（The New York Daily News）雖將疑似不當行為的新聞歸在「變態國度」（PervNation）的標籤之下，但其主管貝克（Rebecca Baker）指出，並非所有指控都一樣。貝克也是職業記者協會（Society of Professional Journalists）會長。

她說：「不過，我不認為媒體可以告訴人們要怎麼去思考，或是阻止人家把事情混為一談。」

立場保守的評論人修伊特（Hugh Hewitt）在「華盛頓郵報」（The Washington Post）發表一篇關於媒體連勉強的公平待遇都談不上的文章，內容提到，即使犯行最嚴重的罪犯，也應獲得正當的司法程序。

要做到這樣並不容易，也快不起來，但是其他受害者正在觀望，思考說出實情是否安全。

修伊特寫道：「媒體工作很少會複雜到要去處理風險這麼高的新聞。」（譯者：中央社鍾佑貞）1061227