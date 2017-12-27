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年度十大藝文新聞　林懷民宣布退休奪冠

中央社2017/12/27 18:38
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北27日電）台北藝術大學藝術行政與管理研究所今天公布「2017十大藝文新聞」，其中「雲門舞集宣布林懷民2019年退休，藝術總監由第二代鄭宗龍接班」奪冠。

台北藝術大學今天舉辦「2017十大藝文新聞」票選活動揭曉記者會，票選結果「雲門舞集宣布林懷民2019年退休」，以高達7成以上的票數摘下冠軍寶座；第二名為「劇場界參與世大運開幕典禮演出，努力多時贏得喝采」，顯示民眾對於世大運成功的肯定；第三名是「四年一次世界劇場設計展，2017年首次在台舉辦」。

朱宗慶打擊樂團顧問劉怡汝表示，第一名雲門舞集的新聞受到大家的注目，引發台灣表演團體世代交替的重要議題。她說，台灣有非常多藝文新生代，如何讓新一代獲得更多養分，讓表演藝術生態有更多的發展，才是這則新聞重要的意涵。

這次票選前三名新聞議題皆屬「表演藝術」領域，反而去年熱門的「文化資產」類型在今年前十名中都沒有中選，「視覺藝術」及「文化政策」則分別僅有2則和1則名列排行。

年度十大藝文新聞由藝術行政與管理研究所主辦至今已7年，由學生廣蒐藝文新聞，再由師生共同討論篩選出27則新聞，透過網路表單廣邀民眾票選心目中最重要的10則藝文新聞，自12月9日至19日問卷回收量達1097份。

2017十大藝文新聞票選結果：

1.雲門舞集宣布林懷民2019年退休，藝術總監由第二代鄭宗龍接班。

2.劇場界參與世大運開幕典禮演出，努力多時贏得喝采。

3.四年一次世界劇場設計展，2017年首次在台舉辦。

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6.紙風車劇團首創推出「藝術待用券」，讓有能力者分享票券給需要的孩子。

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