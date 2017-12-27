年度十大藝文新聞　林懷民宣布退休奪冠

（中央社記者鄭景雯台北27日電）台北藝術大學藝術行政與管理研究所今天公布「2017十大藝文新聞」，其中「雲門舞集宣布林懷民2019年退休，藝術總監由第二代鄭宗龍接班」奪冠。

台北藝術大學今天舉辦「2017十大藝文新聞」票選活動揭曉記者會，票選結果「雲門舞集宣布林懷民2019年退休」，以高達7成以上的票數摘下冠軍寶座；第二名為「劇場界參與世大運開幕典禮演出，努力多時贏得喝采」，顯示民眾對於世大運成功的肯定；第三名是「四年一次世界劇場設計展，2017年首次在台舉辦」。

朱宗慶打擊樂團顧問劉怡汝表示，第一名雲門舞集的新聞受到大家的注目，引發台灣表演團體世代交替的重要議題。她說，台灣有非常多藝文新生代，如何讓新一代獲得更多養分，讓表演藝術生態有更多的發展，才是這則新聞重要的意涵。