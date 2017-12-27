走過低潮 美籃球球星伊拉克重生

（中央社巴格達27日綜合外電報導）前美國大學球星梅菲爾德（DeMario Mayfield）數年前涉嫌策劃搶劫案被捕，曾擔心他的籃球生涯將毀於一旦，不過他現在在戰火蹂躪的伊拉克回到球場，重拾人生。

195公分高的梅菲爾德來自美國南部喬治亞州，2015年加入巴格達的籃球隊，後來取得公民身分，如今加入伊拉克男籃國家隊，成為隊上最新加入的優秀新血。

26歲的梅菲爾德告訴法新社：「能獲得這個機會，我將永遠感激。」

「從我抵達的那天以來，我感受到的只有滿滿的愛。」