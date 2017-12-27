壹電視頻位恐發配邊疆 凱擘喊冤非個案

富邦集團擁有的系統台凱擘與台灣大寬頻用戶數168萬戶，市場占有率31%，居市場龍頭，而練台生手握眾多頻道，是市場公認的頻道大亨，雙方近期多次交手。

凱擘有線電視系統計劃將練台生所屬壹電視、東風電視等台移頻到100台後，引發市場猜測，富邦集團董事長蔡明忠在反擊近來多次打破市場潛規則的練台生。

（中央社記者江明晏台、朱則瑋台北27日電）凱擘計劃將年代集團董事長練台生所屬壹電視、東風電視等台「發配邊疆」，引發市場議論，凱擘說，將對各類型中收視率差、節目重複性高頻道調整頻位，壹電視非個案。

練台生投資設立「北都」公司，跨進台北市有線電視系統，以低價搶客，挖走不少蔡明忠旗下系統台客戶，加上練台生靠攏中華電信MOD，打破有線電視長久以來潛規則，將讓MOD成為有線電視系統台忌憚的對手。

凱擘日前宣布退出頻道代理業務，市場推測，目的之一是要鬆動頻道代理市場的恐怖平衡，當凱擘想改造頻道包裹出售生態，等於削弱頻道代理大亨練台生控制力。

凱擘喊冤表示，目前媒體的猜測都是「捕風捉影」，想調整頻道原因很簡單，非外界所說是針對誰，而是為給觀眾更多更優質節目內容。

凱擘推廣200台之後的數位加值頻道套餐（簡稱HD99）多年，目前達4成有線電視用戶申請HD99套餐，成績亮眼。套餐中，日本WakuWaku Japan、韓國tvN、台灣寰宇新聞和美國的Warner TV都是名列前茅且收視時間長的頻道。

市場競爭非常激烈，系統台須思考各種提升競爭優勢對策，凱擘長期觀察HD99頻道表現，認為好頻道應該要有機會讓更多觀眾看到，決定把優質頻道搬到100台內，讓有線電視用戶免加價就能看到。

凱擘表示，檢視內部收視率數據及AC尼爾森資料後，預計調整各類型中收視率表現最差、家族頻道節目重複性高頻道頻位。

異動原則會考慮各類型頻道數量多寡依比例原則進行。舉例來說，紀實親子類型頻道數量少，可能只異動1個頻道；綜合戲劇類型頻道數量多，可能異動到3個頻道。目前在各類別收視率較差頻道，位置會往後移，不是下架。

凱擘說，異動規劃已和頻道商溝通過，如果有意見也尊重，會待異動計畫送審到NCC後，進行雙方意見陳述協商。1061227