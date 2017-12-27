台灣換肝之父陳肇隆 接任醣基生醫董事長

陳肇隆表示，自己外科手術治療肝癌的經驗，深知外科手術雖然療效明快，但並非所有期別及惡性度的肝癌都能以外科手術有效治療，有待更新穎、更有效、更少副作用的藥物研發才能有所突破，儘管過程漫長、艱辛，但他深信自己的老師、肝臟移植開創者史達哲教授所言：「昨日認為不可思議的，今日也難以達成的，到明日往往成為常規」。肝臟移植如此，新藥開發亦然。

陳肇隆教授是抗排斥藥物專家且以肝臟移植手術聞名於世，是亞洲第一位完成肝臟移植手術成功者，被喻為台灣換肝之父。

他指出，醣基生醫成立於西元2013年，主要致力於將醣類相關平台技術，運用在創新的抗體藥物開發，中央研究院是最大股東，股權占33.2%。醣基以中研院醣分子技術轉移做為研究基礎，希望讓台灣醣分子研究的國際領先地位，持續發揚光大，做出突破性的藥物開發。

陳肇隆表示，醣基擁有40多位經驗豐富的研究開發科學家，有37案、139件相關專利。在醣分子的研發已經領先國際，有很大機會在癌症治療及檢測方面做出突破性的開創，為人類的臨床醫療開拓新境界，也為台灣的生技醫療產業開創一片藍海。

他指出，醣基以中研院的專利技術轉移基礎，目前技術、人才、資金都已到位。此時加入醣基團隊，希望以自己的醫療開創與行政經驗在新藥開發和臨床接軌之間做出貢獻。也期許能做為研究人員的後盾，成為基礎研究與臨床應用的橋梁。

陳肇隆是台灣及亞洲肝臟移植的開拓者，1984年完成亞洲首例成功的肝臟移植手術，並率先採用腦死亡定義，促成台灣在1987年達成亞洲第一個腦死亡器官移植立法，比日本、韓國早了10年至12年，促成台灣器官移植醫學的蓬勃發展，1997年完成亞洲首例一肝兩受的分割肝移植手術。在肝臟移植領域創立多項台灣、亞洲及全球的肝臟移植紀錄，並在活體肝移植維持全球最高的存活率之一。1061227