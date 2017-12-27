2018樂壇新星 小提琴家林品任代言

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市府培育深具音樂潛力的青年音樂家，今天宣布「2018樂壇新星」甄選開跑，邀近年在台灣與國際嶄露鋒芒的新生代國際小提琴家林品任代言，盼對音樂有熱情與抱負的青年報名。

26歲的林品任曾獲日本仙台國際小提琴大賽金牌及諸多國際比賽大獎，成為古典樂界小提琴新星。

他今天分享學音樂的心路歷程時表示，今年5月在中國大陸高速公路上出車禍，傷到脊椎，在醫院躺了一星期完全不能動，因無法練琴也才更知道自己有多喜歡小提琴。

林品任說，若能藉由政府力量推一把，在音樂路上將走得更順遂，自己學音樂20多年，從小參加許多比賽爭取曝光，他常和學生說，能上舞台的機會不容易，也感念以往文化部國家人才庫、大師班等的支持，「樂壇新星」這類的活動對年輕音樂家是很難得的機會。