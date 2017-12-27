2018樂壇新星獎金再加碼　新生代小提琴家林品任代言

林品任曾榮獲日本仙台國際小提琴大賽的金牌，及諸多國際比賽的大獎，儼然已成為古典樂界小提琴的新星，今天並以代言人的身分出席記者會，和大家分享自己學習音樂的心路歷程；林品任表示，自己學習音樂至今也20多年，從小就參加許多比賽，比賽對他來說是一種磨練，更是一種爭取曝光的機會。

2018樂壇新星最高獎金加碼至5萬！新北市政府為持續培育深具音樂潛力的青年音樂家，今（27）日宣布「2018樂壇新星」的甄選活動正式開跑，並邀近年在國際嶄露鋒芒的新生代國際小提琴家林品，任擔任活動代言人，歡迎各方高手踴躍報名參加。

林品任認為，樂壇新星這一類的活動，對年輕的音樂家是一個很難得機會，自己也曾在政府的支持下獲得曝光，對於這樣的過程很能感同身受，如果能借助政府的力量在背後推一把；此外，對於平日沒有正式演出機會的青年音樂家而言，「樂壇新星」的活動，提供一個絕佳的機會，讓所有已經準備好的年輕朋友一展身手。

文化局副局長于玟指出，新北市政府近年致力於協助充滿才華與理念的青年藝術家展演機會，為了提供更具體的支持，今年特別將最高獎金額度提高至5萬元，並希望給予新世代的音樂家最實際層面協助，包含從前置的宣傳照拍攝、文宣製作到後續的推廣行銷等，讓音樂家在充裕的資源下，呈現出更精彩的音樂饗宴。

「2018樂壇新星」即日起開放報名至107年3月31日止，只要30歲以下者均可參加，共分古典音樂、傳統音樂及綜合跨界三個組別，入選者除可獲得最高獎金5萬元；此外，文化局將協助安排入選者於新北市藝文中心舉辦一場音樂會，並提供票務、行政執行及宣傳的資源，詳情請上文化局的官方網站查詢。