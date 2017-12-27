讀私幼 北市添補助也推轉型

台北市教育局學前教育科長吳文誌接受中央社訪問表示，學童讀私幼要比照公幼收費，就現行而言相當困難，主因是財源籌措困難，因就讀北市幼兒園學童人數相當多，等中央相關規定出爐後，「補助到什麼程度會配合中央」。

（中央社記者梁珮綺台北27日電）明年9月，設籍台北市、就讀私幼的4歲學童，每人每學期將可獲補助新台幣13660元。此外，北市教育局指出，初步已找幾間私幼商談轉型為非營利幼兒園事宜。

吳文誌也坦言，目前已與幾間營運較不理想、仍有招生空間的私幼接觸，輔導轉型為非營利幼兒園，他說，市政府能給的誘因是免費協助園舍修繕，以及保障招生來源，他舉例，「假設幼兒園核定可招滿100人，實際上只收了40人，代表還有空間，公私合作後，可確保招滿」。

目前針對2歲以上的學齡前幼童相關措施，教育局採三軌制，包括幼兒園公共化、幼教托育愛持續及私幼學費補助。

幼兒園公共化包括公幼增班、設置非營利幼兒園，幼教托育愛持續則與社會局合作，讓學童0至12歲都在同一個地方，私幼學費補助部分，目前規劃明年9月起，4歲兒從每學期補助的2543元，增至每學期13660元，而3歲、2歲的私幼學費補助方案，預計明年5月底前確定。

社會局長許立民接受中央社訪問時表示，針對0至2歲的幼兒，則以擴大托育公共化為主，同步搭配托育平價凍漲機制來減輕家長負擔，他說，目前持續設置小型社區公共家園，明年1月還會同時開幕20家，屆時全台北市有36家，預計明年底有50家。

托育平價凍漲機制則是托嬰中心與保母費用設天花板，同時提供家長友善托育補助，每名孩子每月補助3000元，第二胎加碼為6000元。許立民說，主要透過補助減輕家長負擔，並讓家長重回職場，也藉由這樣的過程創造托育就業機會，一筆錢發揮多重效果。1061227