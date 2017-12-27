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最後的休伊　空勤總隊移交UH-1直升機轉教學使用

記者包萬金／桃園報導2017/12/27 19:13
▲內政部空中勤務總隊副總隊長王啟通受訪表示，曾執行多項任務的內政部空勤總隊第三大隊最後一架UH-1H直升機，27日降落在桃園萬能科技大學的操場後功成身退，將提供教學之用。中央社記者吳睿騏桃園攝106年12月27日
▲內政部空中勤務總隊副總隊長王啟通受訪表示，曾執行多項任務的內政部空勤總隊第三大隊最後一架UH-1H直升機，27日降落在桃園萬能科技大學的操場後功成身退，將提供教學之用。中央社記者吳睿騏桃園攝106年12月27日

曾在越戰中滿天飛的軍用直升機UH-1H，內政部空中勤務總隊將隊上最後一架，撥贈給桃園市萬能科技大學，27日由正駕駛吳傳浩將直升機直飛到校園內「熱機」移交，希望飛機退役後能提供給學生做為飛機修護的教學使用，發揮最大價值。

搭直升機一同降落的內政部空中勤務總隊副總隊長王啟通表示，空勤總隊第三大隊最後一架UH-1H直升機，降落在桃園萬能科技大學的操場後功成身退，這架直升機當年成功執行過諸多任務，希望未來投身教學後，能為學生學習發動機、主旋翼葉片發揮教學功能，培育更多學子投入航太工業。

正駕駛吳傳浩駕駛UH-1H直升機已有7000多小時，他表示，休伊直升機的性能良好，曾在惡劣天候下出勤救難，最難忘的一次是在執行大陸旅行團遊覽車翻覆的救援任務，沒想到最後一次駕駛UH-1H直升機飛行，竟是送它退役，讓他十分不捨。

撥贈儀式由萬能科技大學校長莊暢在地面親自迎接，他表示，學校鄰近桃園機場，同時萬能科大也與華航、長榮、漢翔、遠航、中興電工等公司簽有策略聯盟，共同培育飛機修護與精密航空零組件製造學員。之前已有國防部撥贈一架UH-1H直昇機，這次再獲贈第二架，他會妥善保管，發揮最大教學功能。

UH-1H休伊直升機為美國貝爾直升機公司，在1950年代開發的軍用中型通用機種，也是美軍第一批使用渦輪發動機的直升機。1965年投入越戰，成為戰場中投送兵力、傷患後送的重要裝備，也成為越戰中最為人所知的代表性軍武，全球共生產約一萬六千架，其中中華民國1969年購入127架，2002年撥交空勤總隊，2015年起陸續移交航空修護學校轉為教學用途。

關鍵字uh-1h休伊直升機直升機空勤總隊萬能科大熱機移交越戰
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