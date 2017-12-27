印喜帖給錯新郎名拗店家免費重印　網友：老公綠綠的

該名網友在臉書《靠北奧客》上發文指出，一名張姓新娘訂了650張卡，由於她選的是較貴的「美術紙+造型+燙金+緞帶」，店家光製作就花了一個多星期，過程中多次校對也都說沒問題，不料對方收到喜帖後卻打電話來罵他們把新郎的名字印錯了。

結婚是人生大事，許多新人對於過程中的種種細節也會細心地一再確認，但卻有一名印刷廠員工抱怨，有新娘訂了650張婚卡，校對時都確認沒問題，印出來後卻說新郎名字印錯了，即使店家提出證據，新娘仍認為是店家的錯，氣憤地要求免費重印，最後老闆也被煩到受不了，直接回她「下次再結婚印婚卡，我一定打折優惠給你。」

之後新娘更直接衝到店裡大罵三字經，老闆也請同事調出資料，「結果張小姐的手寫原稿、往來email附件、打樣的樣品名字都相同，張小姐也有回覆確認沒問題。」即使店家出示紀錄，新娘仍堅持「名字就是錯的，我老公的名字你們會不知道，你們是怎麼做印刷的？」讓老闆無奈地回「我們又不是你雙方的家人，怎麼可能會知道你老公叫什麼」。

由於新娘堅持是店家的錯，要店家提出解決方法，老闆則表示能請工廠重新製作，但因為時間太趕得收急件費，新娘卻認為是店家印錯，應該要免費重新製作，雙方因此爭執了15分鐘，新娘更撂話要提告。最後老闆不耐煩了，直接回她「你不想花錢就二個辦法，一個是做貼紙貼上去，另一個是立可白+簽字筆手寫，你自己選擇吧」，還補充「如果你下次再結婚印婚卡，我一定打折優惠給你，那你要不要告就隨你拉！」最後新娘也默默離開。

網友看完貼文後也覺得難以理解，「怎麼會有人蠢到連自己老公名字也給錯的」、「連老公的名字都可以寫錯我也是醉了」、「不管對稿幾次，只要印出來有錯誤，客人還是說店家錯！真不知道對稿是在對三小的」，也有網友笑稱「臨時換老公不敢承認逆，還是幻想嫁的是前男友，一時魂被牽走寫成他的名字」、「寫錯名字是寫成前男友還是小王啊」、「老公綠綠的」。



