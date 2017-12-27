陸企員工巡禮金門漁村 兩岸觀光新選項

（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）兩岸觀光有了新選項，86名大陸企業員工來到金門「團訓」，今天首次體驗擎蚵和淨灘，並在古色古香的李氏宗祠內享用在地風味餐，大家對金門獨特的漁鄉文化留下難忘回憶。

金門縣水產試驗所所長楊文璽表示，在台灣休閒漁業發展協會牽線下，水試所規劃了3天2夜的「漁村產業經營與創新實務工作假期」，邀請福州新天會展企業到金門「團訓」，來一趟全新的旅遊經驗。

團員昨天抵達金門，今天來到古寧頭北山海岸，兵分兩路，有人下海體驗擎蚵，直呼有趣；也有人在岸邊淨灘，不一會兒就清理出保麗龍、鋁箔包等垃圾，大家把垃圾放在腳前拍照「存證」。一位黃姓員工笑說，來金門淨灘是「應該的」，因為「不少垃圾是從我們那邊漂過來的」。