農保擴大對像 租地小農青農3萬人可納保

（中央社記者楊淑閔台北27日電）農委會將修正農保投保辦法，將「人、地脫鉤」，第一波讓僅有口頭約定沒有書面契約但實際租地耕作的小農、青農等最多3萬人可以納保，預計最快明年農曆春節後實施。
農委會副主委陳吉仲今天宣布，農保納保除了現行「認人、認地」機制，明年農曆年後，將採「人、地脫鉤」模式辦理，讓無法提出農地「租賃契約」的務農者能投保，配合此項新制，將修正「從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法」。
新制預計明年春節後上路，屆時適用對象資格有二，第一是初次申請須為65歲以下；第二是本人全年收入超過新台幣25萬元（接近最低薪資所得年收入），或全年生產成本超過15萬元，或農地經營規模符合農委會訂定的「實耕者申請參加農保之經營面積認定基準」。
受理機關為農委會各區農業改良場，農民提出申請後，各改良場將會同農地所在地的農會、鄉（鎮、市、區）公所及農糧署各區分署，派員辦理現地勘查，改良場將以書面通知審查結果，並就審查結果合格者核發證明文件；然後實耕者可持獲發的證明文件，依農保資格審查辦法規定申請參加農保。
陳吉仲說，預計適用對象有4類，其中3類目前統計的人數約3萬人，包含農委會選拔的百大青年農民約400、500人、各地農會成立的青農聯誼會成員2000多人，以及生產4章1Q農產及通過友善環境認證的農民2萬7000人。第4類是配合其他農業政策的農民。
由於青年從農已不限於農家子弟，並有不少從其他行業轉投身農業者，已投勞保，這類務農新族群不見得想轉投農保；倒是農業輔導政策是否納入適用對象，例如農機具購買補貼等措施，較受其重視。
農委會農糧署副署長莊老達說明，須待下一步定義清楚何謂「實際從農者」，才能確定這類務農者是否適用農業輔導政策。
陳吉仲則說，明年新制上路，試辦後會檢討，包含不在政府公告認定的農地、河川地上耕作，以及承租閒置畜牧場的從農者，會再評估是否也可以投保農保。1061227