農保擴大對像 租地小農青農3萬人可納保

（中央社記者楊淑閔台北27日電）農委會將修正農保投保辦法，將「人、地脫鉤」，第一波讓僅有口頭約定沒有書面契約但實際租地耕作的小農、青農等最多3萬人可以納保，預計最快明年農曆春節後實施。

農委會副主委陳吉仲今天宣布，農保納保除了現行「認人、認地」機制，明年農曆年後，將採「人、地脫鉤」模式辦理，讓無法提出農地「租賃契約」的務農者能投保，配合此項新制，將修正「從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法」。

新制預計明年春節後上路，屆時適用對象資格有二，第一是初次申請須為65歲以下；第二是本人全年收入超過新台幣25萬元（接近最低薪資所得年收入），或全年生產成本超過15萬元，或農地經營規模符合農委會訂定的「實耕者申請參加農保之經營面積認定基準」。