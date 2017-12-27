從梵谷到畢卡索精神 阿沁醞釀10年出輯

阿沁回憶起2007年發行第一張個人專輯「梵谷的左耳」，他笑說，「那個時候比較年輕，都想著要耍帥而且會有偶像包袱」，也沒想過會發第二張，如今2017年再次出輯，他已是兩個女兒的爸，走過人生起起落落，他坦言，「這張就是水到渠成，比較樸實」。

F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁，為了第二張全創作個人專輯，不僅各環節親力親為，還自掏腰包投下新台幣500多萬元製作，他今天帶著妻子和女兒在台北出席新專輯發片記者會，展現幸福人夫、明星爸爸的模樣。

（中央社記者江佩凌台北27日電）從專輯「梵谷的左耳」到「畢卡索的謊言」，相隔10年的醞釀，歌手阿沁走過事業起伏、結婚生子，透過個人專輯表達他對人生、信仰與愛的價值觀，用藝術精神創造音樂的各種可能。

名畫家梵谷一生窮困潦倒，死後才被認定為曠世天才。畢卡索則是成功透過藝術繪畫大放異彩，完成數萬幅畫作。阿沁有感而發說，儘管際遇不同，但他們都是瘋狂執著的藝術家，「我希望保有梵谷瘋癲執著的藝術理想，也渴望延續畢卡索的創作精神」。

新專輯同名單曲「畢卡索的謊言」融合古典、搖滾、民族風，向畢卡索致敬，阿沁說，「希望下半輩子像畢卡索一樣，無論順境還是逆境，都能一直寫歌，創作到最後一刻」。

曾幫歌手蔡健雅、蕭敬騰、張韶涵寫出多首高傳唱情歌的阿沁，此次把自己歸零當成新人，不再執著於搖滾、抒情曲風的他，融入了嘻哈、EDM、R&B等音樂元素。他笑說，以前都是寫悲慘到不行的歌，有了小孩和家庭後就產生以往未有的靈感，寫出如「雙雙對對」這樣甜蜜洋溢的歌曲。

被問到團體F.I.R的運作狀況，阿沁表示，目前是「單飛不解散」，團體的新專輯則要看三人的時間，由於主唱Faye在忙著第二張個人專輯，大家都忙完各自的事情，才有時間準備下一張專輯。

團員們則透過影片和阿沁「另類合體」，團長陳建寧在影片中力捧團員表示，阿沁是很認真、有天分的才華音樂人，相信個人專輯創作會讓人對他的音樂有更不一樣的想像；主唱Faye則恭喜「老戰友」，希望他可以寫出更多更棒的音樂，預祝他的記者會還有音樂會表演順利。

阿沁近年除了創作還有積極培養新人，過去曾仿南韓演藝圈培訓制度，砸重本打造「TPI台灣練習生」，雖然最後傳出賠錢收攤，但阿沁提到學生時說，旗下有些練習生反而成功「轉行」，有些人變成唱片公司經紀人，還有人正在籌辦台韓練習生課程，令他有些意外。

今年6月，他不自我設限，展開「90天創作馬拉松」，短時間內接力發表高達90首自創曲，累積不少作品，明年阿沁則想要找其他歌手一起來接力創作，並且將與社福團體合作，和其他音樂人到偏遠小學校，免費教小朋友學習樂器及音樂。1061227