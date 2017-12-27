技嘉第3季優於去年 12月淡季恐降溫

技嘉發言人孫國仁表示，今年電競狀況不錯，第3季技嘉電競相關產品例如主機板、顯示卡有比較亮麗的表現，帶動第3季營收及毛利較往年更亮眼，期許電競相關業務能持續進步。

（中央社記者吳家豪台北27日電）主機板大廠技嘉今天舉辦法人說明會，因電競與挖礦需求帶動顯示卡出貨，第3季營收及毛利優於往年，但預期12月顯示卡出貨動能將低於11月、主機板出貨恐持平。

他強調，技嘉顯示卡產品占第3季營收約50%，由於第3季顯示卡供不應求、價格也上揚，顯示卡對第3季毛利貢獻相當重要，加上低毛利的伺服器產品占營收比重下滑，因此第3季整體毛利率達19.2%。

展望第4季，孫國仁直言，技嘉當然希望有所成長，但考量季節性效應、第3季基期較高等因素，第4季要跟上第3季的腳步，需要「再加把勁」。

針對第4季產品出貨走勢，孫國仁表示，技嘉10月顯示卡出貨下滑至30萬片左右，但11月回升到約40萬片，主要受到另一波挖礦與電競需求帶動，預期12月顯示卡出貨動能會比11月減弱。

主機板方面，技嘉10月出貨90萬片，11月出貨約100萬片，孫國仁認為12月主機板出貨持平的機會較高。1061227