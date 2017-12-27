NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈中市府水果月曆出包　民眾可更換賀陳旦考察　魏明谷爭取鐵路高架化HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

韓日協議未解慰安婦爭議 南韓外長致歉

中央社2017/12/27 19:18
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓調查認定，2015年韓日慰安婦協議因未符合受害者對日本支付法定賠償金的要求，而未能「從根本解決」慰安婦爭議。南韓外長康京和為因此造成受害者及其家人心靈傷害致歉。

路透社報導，康京和7月指派委員會，調查2015年韓日慰安婦協議協商過程，並於今天公布調查結果。

在南韓與日本設法約束北韓行為的此時，南韓這項調查結果對韓日關係投下變數。

康京和在記者會上說：「由於這項協議未遵守解決人權議題的普世標準，即採取充分考量受害者的作法，因此我要為造成受害者、他們的家人、協助他們的公民社會，以及其他所有人心靈創傷表達歉意。」

調查結果論定，慰安婦爭議未能「從根本上解決」，因為受害者對日本支付法定賠償金的要求並未獲得滿足。

2015年的協議獲有南韓前總統朴槿惠與日本首相安倍晉三支持。根據協議，日本對前慰安婦致歉，並提供10億日圓基金協助她們。

當時兩國政府協議，只要雙方都履行義務，慰安婦問題即獲得「不可逆轉的解決」。

但現任南韓總統文在寅表示，南韓人民不接受這項協議。

日本官房長官菅義偉說，韓日雙方政府在協議中確認，這個問題已「最終且不可逆轉地」解決。

他在南韓公布調查報告前的例行記者會中表示：「極為重要的是，這項協議必須持續執行。」（譯者：中央社陳妍君）1061227

技嘉第3季優於去年 12月...打擊樂家鄭安良：音樂融入社區生

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan