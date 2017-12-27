韓日協議未解慰安婦爭議 南韓外長致歉

康京和在記者會上說：「由於這項協議未遵守解決人權議題的普世標準，即採取充分考量受害者的作法，因此我要為造成受害者、他們的家人、協助他們的公民社會，以及其他所有人心靈創傷表達歉意。」

在南韓與日本設法約束北韓行為的此時，南韓這項調查結果對韓日關係投下變數。

（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓調查認定，2015年韓日慰安婦協議因未符合受害者對日本支付法定賠償金的要求，而未能「從根本解決」慰安婦爭議。南韓外長康京和為因此造成受害者及其家人心靈傷害致歉。

調查結果論定，慰安婦爭議未能「從根本上解決」，因為受害者對日本支付法定賠償金的要求並未獲得滿足。

2015年的協議獲有南韓前總統朴槿惠與日本首相安倍晉三支持。根據協議，日本對前慰安婦致歉，並提供10億日圓基金協助她們。

當時兩國政府協議，只要雙方都履行義務，慰安婦問題即獲得「不可逆轉的解決」。

但現任南韓總統文在寅表示，南韓人民不接受這項協議。

日本官房長官菅義偉說，韓日雙方政府在協議中確認，這個問題已「最終且不可逆轉地」解決。

他在南韓公布調查報告前的例行記者會中表示：「極為重要的是，這項協議必須持續執行。」（譯者：中央社陳妍君）1061227