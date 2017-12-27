打擊樂家鄭安良：音樂融入社區生活

鄭安良今天接受中央社記者訪問時表示，音樂很親民，並非高高在上的殿堂，否則路會愈走愈窄。他說，許多人太晚才被音樂鼓勵，真正的音樂是與宗教、文化、民族與生活結合在一起的。

鄭安良畢業於輔仁大學音樂系主修打擊樂，並留學美國就讀於加州藝術學院主修世界打擊樂，成為首名華人擁有世界打擊樂演奏碩士文憑的音樂家。

（中央社記者黃旭昇新北27日電）世界手鼓打擊樂家鄭安良，同時擁有古典和世界音樂演奏背景。他表示，音樂就是應該融入家庭與社區，讓藝術在生活中展現個人美感的品味與特質，台灣也因此更有力量。

鄭安良表示，在現代科技前就有音樂、藝術，世界打擊樂有別於古典與爵士，很貼近人類音樂起源，找回人類對音樂的熱忱與初衷。

他說，每個人都有可能接觸音樂，當台灣人也有很多人都打擊非洲鼓、印度鼓時，就很難定義某一類型的鼓。

鄭安良曾參與各國表演樂團，包括世界打擊樂團、北印度鼓樂團、非洲迦納音樂與舞蹈樂團、伊朗波斯樂團、拉丁音樂樂團、巴爾幹音樂樂團等。

他說，在新北市石碇天主堂與年輕人互動時，思考如何將樂器介紹給這些從來沒摸過鈴鼓的人，當融入宗教故事時，民眾自然對埃及鈴鼓就不陌生，甚至自動練習演奏、唱和起來。

鄭安良目前旅居美國，主要專攻於世界各國手鼓打擊樂，曾獨自演出超過15種不同的手鼓樂器，6個不同國家的民俗音樂，為台灣新一代世界手鼓打擊樂家，他受訪時表示，音樂是很紓壓的，應該更親民。

新北市府文化局今天特別邀請2017樂壇新星入選者鄭安良，出席「2018樂壇新星記者會」，並現場演奏。他日前受文化局邀請在新北市演出，鄭安良表示，在音樂會的籌備過程中不覺得孤單，因為是和一個團隊執行繁複的行政庶務，讓音樂家可更專注在音樂。

鄭安良說，音樂不是生活中的必需品，但有了音樂可更和諧，彼此的激勵很可能改變一生的價值觀。我們正處於為了生活無法彼此信任的世代，藝術扮演重要的角色，有了音樂無私的愛，人生一定更溫暖。1061227