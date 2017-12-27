陸客縮減影響400億產值 內需市場相挺

1111人力銀行舉行記者會，發表觀光產業現況調查報告，其中3成7觀光相關業者表示今年營運出現下滑；5成業者認為和去年相比是持平；僅1成3傳捷報，業績成長。

（中央社記者黃雅娟台北27日電）1111人力銀行調查，37%觀光業者今年營運出現下滑，業績下滑19%。中國大陸觀光客訪台數減少，影響產值約新台幣400億元，但國內旅遊等內需市場已補足這個金額。

不過，37%觀光產業相關業者表示，營運獲利下滑，下滑幅度約19%。李大華說，主要有三大原因，包括景氣不佳，導致消費意願低落；陸客上半年與去年同期相比減少近4成；市場萎縮。

陸客訪台數減少部分，1111人力銀行調查，47%業者本來就不是以陸客為主，不受影響；53%有承接陸客團業者，其中業者提前因應、接受現況及受到重大衝擊比例相當約15％，僅8%業者較樂觀，認為轉為開發其他客源更好。

1111人力銀行說，為解決業績下滑問題，業者認為可能從開發其他客群、降價促銷或從縮減人事開銷著手。以開發其他客群而言，5成認為應先開發日本客，港澳觀光客占35%。不過，要開發多國客源，多數業者還是覺得問題在於「兩缺」，包括缺乏語言人才及特色景點。

未來新年產業表現，政府推動新南向政策，讓68%業者認為對產業有幫助，但明年景氣趨勢，僅15%業者看好，25%認為衰退，6成預估持平。

1111人力銀行針對觀光產業現況進行問卷調查，調查對象為1111人力銀行的企業會員，有效樣本數為1036份，信心水準為95%，誤差值為正負3.06個百分點，調查期間為11日到25日止。1061227