暴雪襲美國伊利巿 白色耶誕變噩夢一場

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）暴風雪侵襲美國東北部城市伊利（Erie），在48小時降下破紀錄的5英尺（1.5公尺）大雪，迫使當局宣布進入緊急狀態，使得白色耶誕演變成一場噩夢。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊利市居民在社群媒體張貼驚人的雪景照。氣象學家將25日耶誕節當天到昨天下午5時所降下的暴雪，歸因於寒風吹過鄰近的伊利湖（Lake Erie）。伊利湖是北美五大湖（Great Lakes）之一。

這個地區預計還會降下更多雪，每小時降雪量達1或2英寸。當局警告民眾如非必要切勿外出，並且準備好裝有拖繩、手電筒、鏟子和照明燈的應急包，以備不時之需。