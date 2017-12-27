暴雪襲美國伊利巿 白色耶誕變噩夢一場

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）暴風雪侵襲美國東北部城市伊利（Erie），在48小時降下破紀錄的5英尺（1.5公尺）大雪，迫使當局宣布進入緊急狀態，使得白色耶誕演變成一場噩夢。
法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊利市居民在社群媒體張貼驚人的雪景照。氣象學家將25日耶誕節當天到昨天下午5時所降下的暴雪，歸因於寒風吹過鄰近的伊利湖（Lake Erie）。伊利湖是北美五大湖（Great Lakes）之一。
這個地區預計還會降下更多雪，每小時降雪量達1或2英寸。當局警告民眾如非必要切勿外出，並且準備好裝有拖繩、手電筒、鏟子和照明燈的應急包，以備不時之需。
賓夕法尼亞州州長沃爾夫（Tom Wolf）在聲明中宣布，州國民警衛隊「提供離地間隙高的全地形軍用車輛，以援助地方單位因應緊急醫療和執法需求」。
根據國家氣象局，伊利在耶誕節降下34英寸（約86公分）雪量，創下當地有紀錄以來的新高，遠超過1956年11月22日的20英寸（51公分）。
兩天58英寸（約147公分）的降雪量，也打破賓州歷來兩天累積雪量紀錄。摩根城（Morgantown）1958年3月20至21日曾降下44英寸（約112公分）大雪。
伊利市12月迄今已降下97英寸（約245公分）大雪，為伊利市史上降雪量最高的月份。伊利市冬季平均降雪量約100英寸（254公分）。
居民紛紛將宛如冷冽極地風光的照片上傳至推特，並將這種現象戲稱為「末日暴雪」（Snowmageddon）。
車輛被白雪掩蓋，某些地區的能見度只有幾英尺。
截至昨晚，氣溫已驟降至攝氏負10度，大湖效應降雪預計將持續至今天一整天，恐使降雪量再增加5至10英寸（13至25公分）。（譯者：中央社劉文瑜）1061227