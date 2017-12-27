鴻海落底了？外資中止連23賣超 三大法人買超36億

期貨部分，三大法人則是土洋對作，外資加碼多單 5392 口，淨部位多單回升到 48815 口；投信加碼空單 352 口，淨部位空單來到 35116 口；自營商加碼空單 974 口，淨部位空單續升到 7086 口，合計三大法人加碼多單 4066 口，淨部位多單為 6613 口。

台股今 (27) 日在國巨晶片電阻漲價及美國將公布基礎建設計畫消息下，被動元件族群由大毅漲停領軍，塑化、造紙及鋼鐵族群也聯手強攻，終場上漲 64.76 點，以 10486.67 點作收。三大法人則同步買超，外資買超 32.68 億元，投信買超 0.16 億元，自營商買超 3.66 億元，合計買超 36.51 億元；值得注意的是，連遭外資賣超 23 天的鴻海，今天終於見到外資轉買。

外資今天終於又轉為買超，值得注意的是，已經連續遭外資賣超 23 天的鴻海，今天總算是見到外資轉買，也險些繼續追上史上最長的連 25 天賣超紀錄。

不過相較之下，台積電及大立光則是外資持續提款的標的，其中台積電遭外資聯 2 天賣超，大立光也中止了連續 3 天的買超。

至於金融股也見到外資買盤回流，新光金又躍居外資買超首位，其他包括中信金、國泰金、開發金、玉山金、兆豐金、華南金、第一金、合庫金、元大金、國票金等也均獲買超。

ETF 部分，外資連續 8 天賣超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 10 天買超，同時買超張數達 2.3 萬張，創 1 個月來新高。

外資集中市場買超第 1 名為新光金，買超張數 17275 張，第 2 名大同，買超 14179 張，第 3 名國喬，買超 12294 張，第 4 名中信金，買超 8298 張，第 5 名鴻海，買超 5449 張。6 到 10 名依序為，燿華，買超 4986 張；中鴻，買超 4598 張；群創，買超 4266 張；台達化，買超 3940 張；國泰金，買超 3659 張。

外資集中市場賣超第 1 名台聚，賣超張數 40695 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，賣超張數 8020 張，第 3 名彩晶，賣超 6622 張，第 4 名友達，賣超 4907 張，第 5 名台積電，賣超 4265 張。6 到 10 名依序為，中鋼，賣超 3997 張；欣興，賣超 2263 張；富邦上証正 2，賣超 2078 張；國泰中國 A50 正 2，賣超 2048 張；台泥，賣超 1925 張。

法人表示，外資今天終於又出現較大金額的買超，尤其正當外資處於休假期，加上鴻海也中止了連續 23 天的賣超，更是讓人聯想，是否外資心態已經翻多，不過因為接下來還有 3 天連假，如果收假之後，外資還能持續維持買超，才能斷定外資應該已經由空翻多。