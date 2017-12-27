強冠劣油案味全求償 供料商判賠1.21億元 蘇守斌

味全 (2014-TW) 向強冠採購油品，卻誤用問題豬油，導致產品下架回收、退費，並賠償消費者，造成公司重大損害，味全為此向強冠求償，台灣高等法院高雄高分院今 (27) 日判強冠及其上游供料商，應連帶賠償 1.21 億元。味全執行長蘇守斌下午指出，此一判決結果還了味全清白，將全力維護公司及股東權益。

味全公司指出，該公司向強冠企業公司採購油品誤用問題豬油，致本公司產品下架回收，並退費及賠償消費者，造成味全重大損害。為維護公司權益，本公司已委託律師向法院起訴強冠企業及其上游廠商及相關人員，請求損害賠償。