中信銀獲SWIFT GPI認證 匯款業務更便利

（中央社記者田裕斌台北27日電）中信金控旗下中國信託商銀宣布，獲得環球銀行金融電信協會(SWIFT)所發起的全球付款創新計劃(GPI)認證，成為台灣金融業首家取得SWIFT GPI認證的銀行。

中信銀預計在明年第1季正式導入SWIFT GPI創新匯款服務，客戶在匯款時即可享有高效率、費用清楚、資訊完整傳遞等進階效益，目前全球共有超過120間國際性指標銀行取得SWIFT GPI認證，處理的支付金額已超越全球支付總量的75%。

中信銀表示，目前全球金融業匯款主要透過SWIFT提供的全球金融網絡進行交易，其中跨境匯款需要透過許多中繼銀行與清算機構合作，收費不透明且跨境匯款需要輾轉經過多家金融機構處理，客戶詢問匯款進度時，銀行作業人員需逐一詢問經手的金融機構，才能告知客戶匯款處理進度，相當耗時且不便利。