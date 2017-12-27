獨居老翁窩廚房洗澡 這群人改造他的家

今年78歲的黃爺爺有嚴重駝背，必須靠著拐杖、輪椅才能行走，早年隨母親四處乞討維生，母親過世後則靠著撿資源回收物度日，隨著年紀漸長，他不僅罹患巴金森氏症、憂鬱症，還有腸胃疾病，根本無法自理生活，經長照中心評估屬於中度失能個案。

（中央社記者張茗喧台北27日電）洗澡是件放鬆的事，但對78歲的黃爺爺卻是種折磨。獨居的他多年住在沒有浴室的破屋，必須燒開水、坐在廚房角落洗澡，社福團體得知後替他改造屋子，讓他總算有了舒適居住環境。

由於沒辦法外出工作，黃爺爺靠著每月新台幣1萬4000元低收入戶津貼維生，支付居家服務的超時費用、飲食、交通、水電及其他生活費，幾乎入不敷出，只能住在鄰居免費提供的簡陋屋子裡，每逢雨天就漏水。

嘉義基督教醫院社工黃雅蕾受訪時表示，黃爺爺住的屋子僅不到5坪，由於沒有浴室及廁所，大小便全靠一張便盆椅，洗澡則得仰賴居家服務員替他燒開水，窩在廚房的角落克難洗澡，一旦滑倒恐撞到頭部，相當危險。

黃雅蕾說，所幸老人福利推動聯盟免費提供「居家老人住宅改善計畫」，花了1個月的時間替他整修屋頂、增設浴室及馬桶，還在屋內設置扶手，方便黃爺爺走動。

看到住了多年的房子總算有了浴廁，也第一次有了真正的馬桶，讓黃爺爺相當開心，黃雅蕾笑說，原本黃爺爺相當削瘦，臉頰都是凹陷的，居家環境改善以後，他也漸漸變得圓潤，令人欣慰。

老人福利推動聯盟秘書長吳淑惠表示，「居家老人住宅改善計畫」推動6年來，替全台15縣市、共801戶老人家改造房屋，打造一個安全、舒適的家，盼未來能持續推廣到所有縣市。1061227