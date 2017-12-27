出國旅遊還要工作 台灣人比例冠全球

（中央社記者陳葦庭台北27日電）出國度假是許多人舒壓的方式，不過，旅遊網站Expedia日前公布「2017年全球假期剝奪報告」，發現台灣人旅行時還要處理公事的比例居全球之冠。

現代人工作壓力大，旅遊是許多人舒壓的一種方式，不過，旅遊網站Expedia日前針對全球30個國家，1萬5000名受訪者進行調查，並公布「2017年全球假期剝奪報告」，結果顯示，台灣人在旅行時還需要處理公事的比例位居全球之冠。

這份報告指出，有44%的台灣人因工作被剝奪的假期，比例為亞洲最低，最高的則是韓國，有81%的人因工作被剝奪假期；不過，實際前往旅行時，則有近5成台灣人在休假時仍需接聽公司電話或收發電子郵件，比例居全球之冠。