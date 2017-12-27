殺腦麻兒想讓他變天使 父遭判刑2年半

（中央社記者王揚宇台北27日電）何姓男子長期照護腦麻兒心力交瘁、不忍兒子受苦，徒手將他掐死，過程中也向愛子說「忍一下就能變天使」；台北地院認定何男符合自首等條件，今天判他2年6月徒刑，全案可上訴。

何姓男子因長期照護腦麻兒心力交瘁，2015年3月某日下午駕駛休旅車至北市濱江街停放，在車上以雙手將兒子掐死後，撥打電話報案自首。警方獲報趕往現場，發現何男在後座緊抱兒子痛哭，屍體已呈現僵硬狀態。檢方偵辦後依法起訴何男。

台北地方法院新聞參考資料指出，何男向法官供稱，兒子生活得很痛苦，家人照顧他也已身心俱疲、不堪負荷，犯案當下有向愛子說「爸爸很壞，爸爸想要殺死你，你說好不好」。