曾莞婷撇激吻土豪賓士男　鬆口坦言：是可以交往的對象

三立新八點檔《金家好媳婦》今（27）日舉辦卡司發布會，主要演員黃少祺、江宏恩、謝承均、曾莞婷及高宇蓁等人出席，該劇為現正熱映的《一家人》進階版，劇情主軸描述人與人之間永遠難以割捨的親情與愛情，以及婆媳之間「家家都有難念的經」，是每個家庭必須要面對的課題。
曾莞婷才剛被周刊直擊與土豪賓士男在車上激吻、抱抱，曾莞婷則澄清兩人絕對沒有接吻，表示當時對方聊到工作上的事，她給予「安慰式擁抱」，也坦言對方是經由朋友介紹，僅認識三個月，還不是情侶的關係，認為對方是可以試著交往的對象。曾莞婷也透露，由於男方懂得針灸與把脈，所以頗受到曾媽媽的喜歡。
▲高宇蓁（右）、曾莞婷出席《金家好媳婦》卡司發布會。（圖／三立提供，2017.12.27）
甫新婚的江宏恩聊到私下生活，他表情充滿甜蜜的說：「老婆最近很幸福！」更覺得自己剛進階為人夫，可以好好詮釋老公的角色，他笑說「賤內」個性與劇中高宇蓁個性很相似，單純、簡單又直接。
江宏恩婚禮未邀請黃少祺，被媒體形容不合，他也特別澄清與黃少祺是老友、也沒有不和，但自己臉皮薄，不好意思亂發帖子打擾朋友，這次也是他們第四次合作，讓人相當期待會有新火花。
▲《金家好媳婦》卡司發布會，江宏恩（左起）、高宇蓁、黃少祺、曾莞婷、謝承均。（圖／三立提供，2017.12.27）