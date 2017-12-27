曾莞婷撇激吻土豪賓士男　鬆口坦言：是可以交往的對象

三立新八點檔《金家好媳婦》今（27）日舉辦卡司發布會，主要演員黃少祺、江宏恩、謝承均、曾莞婷及高宇蓁等人出席，該劇為現正熱映的《一家人》進階版，劇情主軸描述人與人之間永遠難以割捨的親情與愛情，以及婆媳之間「家家都有難念的經」，是每個家庭必須要面對的課題。

曾莞婷才剛被周刊直擊與土豪賓士男在車上激吻、抱抱，曾莞婷則澄清兩人絕對沒有接吻，表示當時對方聊到工作上的事，她給予「安慰式擁抱」，也坦言對方是經由朋友介紹，僅認識三個月，還不是情侶的關係，認為對方是可以試著交往的對象。曾莞婷也透露，由於男方懂得針灸與把脈，所以頗受到曾媽媽的喜歡。