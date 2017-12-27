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昆山停產雖喊卡 江蘇仍將嚴治環保問題

中央社2017/12/27 19:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海27日電）為限制排汙，中國江蘇省昆山市日前對270家企業發出停產令，儘管經過一天爭議後並未實施，但中共江蘇省委全會26日強調，會下決心解決「環境保護的突出問題」。

新華日報今天報導，中國共產黨江蘇省第13屆委員會第3次全體會議25、26日在南京舉行，會中強調，江蘇作為東部發達省分，要以高度的責任自覺和使命擔當，全面落實8項重點任務。

其中，在生態環境部分，要以天藍地綠水清為目標，下決心解決環境保護的突出問題；以綠色低碳循環為目標，全面推動形成綠色發展方式；以寧靜和諧美麗為目標，大力推進生態系統保護修復。

在產業發展部分，也以產業升級為主，表示將加快產業向中高端發展，推動科技創新，系統推進創新型省分建設，要使「江蘇智造」成為一張亮麗的名片。

「昆山市兩減六治三提升專項行動領導小組公室」24日發出「全面停產緊急通知」官方文件，指因吳淞江部分流域水質監測數據較差，要求270家企業自25日起停產半個月。

消息曝光後引起兩岸企業界高度關注，儘管相關通知後來並未實施，但中共江蘇省委全會的決議顯示，江蘇這個全中國經濟規模排名第2的省分，2018年將跟隨中共中央的發展政策，標榜「有品質的經濟發展」，大力整治汙染問題。1061227

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