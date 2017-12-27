電動車充換電站統一標準 下月初公布

經濟部官員表示，目前已完成意見整合，預估明年1月初會先後公布補助要點及技術文件標準。

行政院8月拍板電動機車發展方案，目標在5年內增加22.6萬台電動機車，並因應未來需求，增設3310個能源補充設施，目前以充電站10%、換電站90%方向設置，未來會視市場狀況滾動式修正，並分別找業者籌組工作小組，討論統一建置標準。

（中央社記者廖禹揚台北27日電）行政院訂定汽機車全面電動化目標，經濟部召集業者就充、換電站討論統一標準，在技術面已完成意見整合，預估明年1月初公布，民國108年起申請補助業者皆需符合標準。

經濟部工業局目前針對充、換電站每站補助半額費用，最高可達新台幣30萬元，從108年起申請補助業者，必須符合1月將公布的統一建置標準。

行政院長賴清德日前拍板2030年公車全面電動化，2035年禁售燃油機車，2040年禁售燃油汽車，在5年內將投入72億元以供產業補助及技術開發。經濟部官員預估，電動機車22.6萬台補助約占20多億元，充、換電站3310站補助約占40億元，此外還會補助廠商開發，明年重點將放在充換電介面及電池技術開發。

經濟部官員透露，對於政府推行政策，業者多表示會配合並積極投入電動化技術開發，但對於部分燃油車廠商而言，「等於是砍掉重練」，輔導開發的費用可能需要後續再籌措。1061227