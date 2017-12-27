油國奈及利亞供油短缺 耶誕假期引公憤

另一名駕駛奧岡索拉（Alex Ogunsola）說：「我現在原本應該到家了。我原本要帶孩子們去海邊。但我還在排隊，甚至不曉得我今天能不能加到油。」

法新社報導，在奈及利亞的經濟重鎮拉哥斯（Lagos），僅少數加油站仍有營業，等待加油的機車騎士阿拉基（Tope Alake）告訴法新社：「我沒辦法旅行。我很想到（拉哥斯北邊）的奧孫州（Osun State）和家人共度（耶誕節），但我取消了。」

（中央社拉哥斯26日綜合外電報導）奈及利亞各地加油站今天大排長龍，有些機車騎士得等上24小時才能加到油，因為這個非洲最大產油國正面臨嚴重油料短缺。

今年耶誕節，奈及利亞道路被可怕的車潮塞得水洩不通。這個國家2016年陷入經濟衰退，今年人人都希望能過個比去年更開心的耶誕假期。

供油短缺的規模實在太大，所有牽涉其中的人都在想盡辦法互踢皮球。

各大加油站把矛頭指向奈及利亞國家石油公司（NNPC），批評NNPC沒有充足油源以供應國人所需。這個國家人口達1億9000萬。

NNPC負責人巴魯（Maitanki Baru）昨天依當局命令公布一項全國計畫，提供額外3億公升的汽油，以「支援目前每天4500萬公升的耗油量」，因目前處放假期間，遠高於平日每天2700到2800萬公升的需求量。

巴魯也指出，哈考特港（Port Harcourt）和卡杜納（Kaduna）的國家煉油廠每天產製380萬公升的精煉汽油，但對奈及利亞這個每天出口近200萬桶原油的非洲最大原油出口國而言，這可以說是微不足道。

巴魯還指責黑市供應商，說他們故意癱瘓加油站，以哄抬平行銷售價格到每公升400奈拉（約新台幣33元），遠高於每公升145奈拉（約新台幣12元）的正常油價。

同時，消費者質疑政府有意製造混亂局面，以利明年提高加油站的柴油和汽油價格。

奈及利亞公共供電能力薄弱，企業和民眾都仰賴柴油發電機提供照明用電，因此燃料短缺危機更形嚴重。（譯者：中央社梁元齡）1061227