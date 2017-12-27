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中央社

東森購物：保健及清潔產品購買力最強

中央社2017/12/27 20:22
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北27日電）回顧2017年，東森購物透過消費者購買商品數據分析，發現80%以上以購買生活用品為大宗，其中，「保健商機」、「清潔陳年污垢」為二大消費趨勢。

回顧2017年，東森購物透過消費者購買商品數據分析，發現80%以上以購買生活用品為大宗，東森購物2017年銷售件數冠軍由賣出11萬組、賣出新台幣1.5億元的「金盞花葉黃素」奪冠，顯見國人3C產品使用多，眼睛保健需求增。

其中「洗衣槽超濃縮清潔錠」一舉突破10萬組為銷售件數最多的第2名，相當於賣出240萬顆清潔錠的好成績，換算可疊超過90棟台北101大樓高；專除杯垢的「濃縮活氧除垢錠」也以8萬組緊追在後。

有880萬會員的東森購物透過購物網、電視購物頻道與型錄等通路消費交叉分析後發現，銷售量前20名商品近4成為樂齡商品，包括保健食品、促進黑髮生長洗髮精、老花眼鏡、護腰與染髮霜等商品都擠入排行榜。

近年來，深層清潔洗衣機內槽觀念興起，市面上單次將洗衣機拆開做深度清潔單次服務價格帶在2000元到4500元之間，洗衣槽濃縮清潔錠今年一舉突破10萬組。

在這股去除陳年深層污垢的的風潮下，專門去除杯垢茶漬的「活氧除垢錠」也跟著擠進排行榜第3名，熱賣8萬組；掃地機器人也賣出1.2億元的佳績。

東森購物預估，跨年後緊接著迎農曆年，年終大掃除商機也將帶動清潔錠、真神拖、掃地機器人等各式清潔用品30%以上的銷售成長。1061227

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