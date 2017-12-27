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中央社

高鐵延屏東技術可行 財務經濟效益不足

中央社2017/12/27 20:18
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北27日電）交通部高速鐵路工程局副局長楊正君今天證實，「高鐵延伸屏東新闢路線可行性評估」初稿完成，兩條路線技術都可行，但財務及經濟效益稍嫌不足。

楊正君說，經評估技術可行的兩個路線，一是進高雄燕巢分岔往屏東延伸；另一個是從左營車站另外拉一條線往屏東走。

不過，無論哪一條路線，高鐵南延至屏東，財務及經濟效益稍嫌不足，以完工後30年做評估，可能無法回收成本。

根據高鐵局從工程技術的評估，兩條高鐵路線南延至屏東行車時間大約是10分鐘，大約比搭台鐵從高雄至屏東，快了20分鐘。

經費部分，從燕巢分岔往南延伸是13.2公里，約需新台幣500億元；從左營站南延是17.5公里，經費約489億元。

高鐵局估計，無論採哪一個路線，如果從行政院核定綜合規劃開始，包括環評、細部設計、土地取得、施工到完成，大約需要11年。

楊正君說，如果從燕巢來做分岔銜接會較複雜，必須要先做臨時軌，才能在原來主線上做延伸線，臨時軌切換期間，可以保持三軌運轉，但是臨時軌切換時間，切出與切回各要140天，屆時只會維持比較少量運轉，台南到左營的運能可能會受到影響。

至於若高鐵南延至屏東案確定要執行，由誰來興建，楊正君說，目前還未討論到這部分。1061227

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