高鐵延屏東技術可行 財務經濟效益不足

（中央社記者汪淑芬台北27日電）交通部高速鐵路工程局副局長楊正君今天證實，「高鐵延伸屏東新闢路線可行性評估」初稿完成，兩條路線技術都可行，但財務及經濟效益稍嫌不足。

楊正君說，經評估技術可行的兩個路線，一是進高雄燕巢分岔往屏東延伸；另一個是從左營車站另外拉一條線往屏東走。

不過，無論哪一條路線，高鐵南延至屏東，財務及經濟效益稍嫌不足，以完工後30年做評估，可能無法回收成本。

根據高鐵局從工程技術的評估，兩條高鐵路線南延至屏東行車時間大約是10分鐘，大約比搭台鐵從高雄至屏東，快了20分鐘。