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中央社

抗空污 屏東積極推動綠能

中央社2017/12/27 20:19
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）屏東縣空氣品質不良日全國之冠，屏東縣政府積極推動綠能政策，除了請中央鬆綁不利耕作農地面積，發展全綠能城市外，也積極推動電動汽機車，同時規劃綠化造林5000公頃。

屏東縣的空氣污染1/3來自國外，1/3來自北部上風處縣市，1/3是縣境內，環保局長魯臺營表示，縣境外的減污，需要中央的政策，縣境內的減污，除了管控汽機車、工廠、砂石場、餐飲、農業露天燃燒外，也積極推動綠能。

魯臺營表示，屏東縣目前已與太陽能電廠簽約，在不利耕作農地建置太陽能發電廠，縣府已確認1400公頃的不利耕作農地，這部分需要行政院農業委員會鬆綁，一旦鬆綁，太陽能電廠所發電量為1.2GW，可供40萬戶用電（屏東全縣28.6萬戶)，屏東縣可在3年內成為全綠能城市，核三廠在2025年就可順利除役。

魯臺營說，小琉球已是全台電動機車密度最高地區，縣環保局已爭取到補助，明年屏東市3條公車路線將使用電動巴士；屏東科技大學明年將有180台電動機車及50台電動腳踏車供學生使用，4輛校園巴士也將使用電動巴士，屏科大將首創全國綠色校園交通。

魯臺營表示，環保局已擬定空污減量新興競爭型計畫，將爭取中央補助，讓空污受害區的屏東市和潮州鎮建置租賃電動機車和電動腳踏車，減少燃油機車的使用；另外，與水利等單位合作，在縣境內的河濱地、水利地等綠化造林5000公頃。1061227

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