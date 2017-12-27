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中央社

大企業直購綠電 將扭轉再生能源業

中央社2017/12/27 20:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者林育立柏林27日專電）愈來愈多國際級企業透過長期購電合約直接購買綠電。業界人士預測，這種企業購電的模式，有機會取代原來的保證價格收購制度，為再生能源業帶來革命性的改變。

科技大廠谷歌、蘋果和臉書，汽車製造商BMW，零售與食品業巨擘雀巢、可口可樂和沃爾瑪（Walmart），之前發起聯合倡議，打算在2020或2030年以前，達到用電100%靠再生能源的目標。

在風力發電機大廠奇異（GE）負責開發新商業模式的主管索特霍夫（Uli Suedhoff）表示，像微軟或谷歌這樣的科技大廠，需要的是沒有混合任何火力發電的「純綠電」，而且與綠電業者簽定的購電合約（PowerPurchase Agreement，簡稱PPA），期限動輒10年或20年，能幫助企業控制能源支出變動的風險。

他在德國「商務日報」（Handelsblatt）訪問時預測，這類由企業與綠電業者直接簽的購電合約可望大幅增加，未來將與保證價格收購制度分庭抗禮。

由政府制定、具補貼性質的電力保證價格收購制度，多年來一直是風電和太陽能業者資金的主要來源。

為降低支出，各國近年開始將競標導入保證價格制，導致綠電廠商的營收大減。以德國的陸上風力發電為例，今年的得標價跌到每度僅剩下台幣1.4元。

因此，對綠電業者來說，與企業簽訂的長期購電合約，比目前的保證價格收購制度可能更有利，可達到雙贏效果。

根據國際能源總署（IEA）統計，2016年新裝置的綠能設備中，有20%是購電合約，預計到2022年，比重將提升到50%。1061227

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