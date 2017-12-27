大企業直購綠電 將扭轉再生能源業

（中央社記者林育立柏林27日專電）愈來愈多國際級企業透過長期購電合約直接購買綠電。業界人士預測，這種企業購電的模式，有機會取代原來的保證價格收購制度，為再生能源業帶來革命性的改變。

科技大廠谷歌、蘋果和臉書，汽車製造商BMW，零售與食品業巨擘雀巢、可口可樂和沃爾瑪（Walmart），之前發起聯合倡議，打算在2020或2030年以前，達到用電100%靠再生能源的目標。

在風力發電機大廠奇異（GE）負責開發新商業模式的主管索特霍夫（Uli Suedhoff）表示，像微軟或谷歌這樣的科技大廠，需要的是沒有混合任何火力發電的「純綠電」，而且與綠電業者簽定的購電合約（PowerPurchase Agreement，簡稱PPA），期限動輒10年或20年，能幫助企業控制能源支出變動的風險。