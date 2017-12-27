拉麵控有福了 日本將中止長達47年的稻米政策

拉麵近年來需求提升，與壽司、和牛並列，成為日本最受歡迎的食物，在政府支持的 Cool Japan Fund 資注下，日本廠商在海外的拉麵店，在兩年內呈現翻倍成長。同時間，根據政府數據，前往福岡的遊客數，在 2016 年增長 24% 至 257 萬人次，遊客數的增長，代表對當地特產食物的需求上升。

日本實行長達 47 年的稻米政策，將在明年 3 月 31 日截止，政府對稻米市場控管結束，對拉麵愛好者將是福音，農夫可改種拉麵用小麥，而福岡也將提升知名的「Ra-mugi 小麥」產量，該品種可製作出非常搭配豚骨湯頭的拉麵。

而在稻米政策終止的情況下，原先種植稻米的農夫，可選擇栽種其他獲利更好的農作物，如「Ra-mugi 小麥」的報酬率相對較高，只有福岡縣內的農家，才可種植此品種小麥，原先名稱為「拉麵用小麥」，但為了更方便稱呼，縮短為「拉 麥」。

福岡現場 Ra-mugi 小麥

農夫遠藤幸雄表示，僅管 Ra-mugi 小麥 1 個月需要施肥 4 次，其他小麥僅需 3 次，但是相對的，收購價格也較高，每 60 公斤的 Ra-mugi 小麥，可比其他品種多賺 20 美元，同時農夫也會獲得政府補貼，每種植 0.1 公頃的小麥，將獲得 3.5 萬日圓的補貼。

福岡縣為日本第 2 大小麥種植地，政府提供數據顯示，Ra-mugi 小麥的種植面積，在過去 3 年成長 1 倍，僅管如此，產量還是趕不上需求，福岡農業部門希望在之後可以將產能提升 30% 至 8000 噸，此數量約可供應該地區一半的拉麵店。

Ra-mugi 小麥的產量增長

Ra-Mugi 小麥最大的使用者為拉麵店博多三氣，公司的麵條製作廠經理 Akira Nakano 表示，僅管 Ra-Mugi 小麥的成本比其他小麥貴出 20%，但它的口感吸引客戶前往。其他使用 Ra-Mugi 小麥的拉麵店還包括一蘭、一風堂、筑豊拉麵山小屋、大砲拉麵與長濱將軍等。