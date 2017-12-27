中共下令 武警由中央軍委統一領導

（中央社台北27日電）在武警已被鎖定為中共軍改新目標的背景下，中共中央今天決定，武警部隊自2018年1月1日凌晨0時起由中共中央、中央軍委集中統一領導，歸入中央軍委建制，不再列入中國國務院序列。

新華社報導，這項名為「中共中央關於調整中國人民武裝警察部隊領導指揮體制的決定」的文件在今天印發，並指2018年1月1日起將實行「中央軍委─武警部隊─部隊領導指揮體制」。

這項決定明訂，武警部隊歸中央軍委建制，不再列國務院序列。武警部隊建設，按照中央軍委規定的建制關係組織領導。中共中央和國家機關有關部門、地方各級中共黨委和政府與武警部隊，各級相應建立任務需求和工作協調機制。