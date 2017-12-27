電商蘇寧易購發布2017年度購物關鍵字 90後開始

報導指出，從 「 奶粉 當日達 」 、 「 眼霜 去細紋 」 、 「 口紅 熱門 」 、 「 寵物 零食 」 等 2017 年度購物搜索詞可以看出；90 後成家立業逐漸成為消費主力、 「 她經濟 」 在消費市場地位仍舉足輕重，同時帶動 「 牠經濟 」 的高速發展。

中國經濟網今 (27) 日報導指出，知名零售平台蘇寧易購 (002024-CN) 發布了一份單時段搜尋指數最高的熱門關鍵字榜單——《蘇寧易購 2017 年度購物搜索詞 TOP10》，包括「防脫髮」、 「 奶粉 」 、 「 寵物 」 、 「 口紅 」 、 「 取暖器 」 、 「 吃雞 」 等，都榜上有名。

目前，90 後正成為主要的勞動力人口，同樣也正成為新消費的主力軍。2017 年，隨著隨著二胎政策的推動和大批 90 後開始為人父母，帶動了奶粉等母嬰產品消費市場的旺盛需求。

2017 年度購物搜索詞 TOP10 中的 「 奶粉 」 反映的便是這一趨勢。相較於 70 後和 80 後，90 後是伴隨著互聯網發展而長大的一代，他們更習慣通過電商購買 「 奶粉 」 等母嬰產品。

此外，90 後生長在物質相對比較豐富的年代，他們對服務、品質的要求更高 「 當日達 」 購物搜索詞則反映的是 90 後更注重消費的便捷和物流時效。

2017 年 「防脫髮」 與 「 保溫杯 」 成為轟動一時的社會話題。一時間，90 後紛紛感慨自己 「 禿了 」 ，80 後紛紛感嘆已步入 「 保溫杯泡枸杞 」 的年代。社會話題帶動關聯產品搜索高速增長，一方面反映出快節奏時代的焦慮，另一方面也體現出男性消費者呈現多元化消費趨勢，身體保養與護理逐漸成為一個全新的消費方向。

當然，2017 年的消費市場，女性消費依然占據著最為重要的地位，美妝類產品最受女性消費者歡迎。根據《21 世紀經濟報導》報導，群邑智庫基於中國 15-64 歲女性人群的調查顯示，從消費數據來看，中國女性消費者在過去一年平均網購總花費從 2013 年的 3830 元人民幣增加到 2017 年的 13254 元人民幣，近 5 年的增幅達到 246%。

購買力日益增強的女性消費者是零售行業最重要的推動力量。女性普遍擁有家庭消費的決策權，伴隨著整體消費升級，她們是未來個人消費和家庭消費的中堅力量。 另外， 「 她經濟 」 也拉動 「牠經濟 」 高速增長。

2017 年度購物搜索詞 TOP10 中， 「 寵物 零食 」 榜上有名。根據《2017 年中國寵物行業白皮書》顯示，90 後為主的年輕群體成為寵物消費主力軍，其中女性占比超過 7 成。寵物成為年輕人，尤其是女性的 「 真愛 」 ，他們對寵物不惜花費，選購寵物用品時也更注重質量，價格敏感度較低。截至今年，全國寵物貓狗數量已達到 8746 萬只，市場規模達到 1340 億元人民幣。

從上榜的十大關鍵詞可以看出，2017 年消費群體年輕化、消費升級等趨勢明顯，女性群體仍然是消費主力軍。與此同時，伴隨著消費升級浪潮，消費者需求日益多元化，也推動了全新消費領域的快速增長。