青少棒／撂倒勁敵名古屋　大阪奪城市盃第二冠

大阪去年以推薦方式參賽成績不佳，今年改用選拔，以二年級生為主，一路過關斬將，今天(27日)上午4強賽先以18比4扣倒韓國首爾，下午冠軍戰對上同胞名古屋形成苦戰，大阪開局雖靠著名古屋投手不穩，以4次四死球以及前田健伸二壘安打先拿到3分，但名古屋隨即在2局下以4安打回敬2分，3、4兩局大阪各拿1分，取得5比2領先。

日本大阪、日本名古屋兩隊在臺北城市盃青少年棒球錦標賽冠軍戰激烈廝殺，雙方5比5平手僵持到6局結束，大阪在7局上靠著森田空敲出關鍵安打送回超前分，終場以7比5獲勝，繼2014年後再度抱回冠軍。

5局下名古屋今井秀輔二壘安打帶動攻勢，大阪保送、失誤接連出現，單局發生4次失誤，讓名古屋追平比分，7局上大阪1出局攻佔滿壘，換上代打森田空適時安打建功，讓大阪笑迎城市盃第二座冠軍。

大阪總教練山田高廣提到，森田空先前狀況不好，當下已經沒有什麼球員可以上場代打，看到森田空表情有信心就相信他，很高興他有做到。

大阪這次幾乎場場扣倒對手，甚至上午4強賽對體型高大的首爾也是，山田說，最害怕對到首爾，因為他們身材高大，而冠軍戰的確是這次最難打的一場比賽，「名古屋實力比我們強，沒想過可以輕鬆贏，一定會打得很辛苦」，他相信經過這次盃賽後，大家都有成長。

至於韓國首爾、日本豐田的季軍之爭，首爾靠著羅承燁、權爀卿扛出全壘打助陣下，終場以11比4獲勝，抱回季軍，豐田則獲殿軍。

團體獎：

冠軍：日本大阪

亞軍：日本名古屋

季軍：韓國首爾

殿軍：日本豐田

個人獎：

打擊獎第一名：前田健伸(日本大阪，0.636，打數22)

打擊獎第二名：森壘都(日本豐田，0.636，打數11)

打擊獎第三名：藤田翔太(日本大阪，0.625)

打點獎：前田健伸(日本大阪，16打點)

全壘打獎：權爀卿(韓國首爾，3支)

投手獎：蟹江泰人(日本名古屋，3勝，防禦率2.172)

教練獎：山田高廣(日本大阪)

最有價值球員獎(MVP)：前田健伸(日本大阪)