奮戰又獻愛心 郭婞淳獲獎格外有份量

2016年里約奧運，郭婞淳同樣被看好有機會奪金，但她在對手夾擊下表現略失水準，最後只獲得銅牌。

郭婞淳2013年囊括世界錦標賽、亞洲錦標賽、世界大學運動會金牌，2014年仁川亞運前，她早被鎖定是奪金大熱門，但一次練習中的意外，讓她受到重度傷害，雖積極復健、重回賽場，但她在仁川亞運仍無緣獎牌。

（中央社記者李晉緯台北27日電）在台北世大運以破世界紀錄奪金，並在今天獲得體育運動精英獎最佳女運動員的郭婞淳，場上表現激勵人心，場下也不時獻出愛心，這讓她在頒獎台上舉起的獎牌，顯得格外具有份量。

一連兩次在重要賽事失利，確實曾讓郭婞淳灰心，但她不曾放棄，反而不斷在逆境中成長，而這些挫折也成為她日後成功的養分，2017年她獲得世界錦標賽、亞洲錦標賽、世界大學運動會金牌，這段期間她除了不斷站上頒獎台，也一次次打破各項紀錄。

這些優異的成績除了讓郭婞淳戴上滿是榮耀的獎牌，隨之而來的獎金也讓來自單親家庭，家中經濟狀況不好的她，獲得經濟上的奧援。

但面對這些獎金，郭婞淳沒有迷失，十分懂得感恩，她曾表示運動的路上不是一個人可以走下去的，「是很多人的幫忙，才讓我能踏上奧運殿堂」，因此，她默默決定把獎金分給幾位曾指導她，讓她得以站上世界舞台發光發熱的教練們，而她也每年捐助獎助學金給學弟妹，她也說：「以後我想在學校附近開早餐店，希望讓學弟妹都有豐盛的早餐可以吃。」

2016年，「郭婞淳默默行善，捐款買救護車」的新聞曝光，讓大家看到捐出大半獎金購買救護車、充滿愛心不求回報的郭婞淳，事後她對此只淡淡表示，每當想起自己嚴重受傷時的情形，「只能躺在地上等救護車，所以我很清楚知道那種著急」，才會想要做出這樣的善行。

除了實質上的捐助，喜歡閱讀勵志書籍的郭婞淳，靠著正向思考度過不少低潮的日子，因此，在獲得成功之後，她也透過演講的方式，不斷傳遞正能量，用她自己的經歷鼓舞正面對困境的人群。

郭婞淳的善行，總讓人感受到滿滿的正能量，她比賽中一次次舉起的，不僅是槓鈴的重量，還有台灣人滿滿的期待與驕傲。1061227