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中央社

出大錢辦棋賽做公關 沙國恐難如意

中央社2017/12/27 20:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社杜拜27日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯無視宗教最高當局的裁決，將舉辦一項有大筆獎金的國際西洋棋大賽，希望藉此改善國際形象，但此一策略因區域權力政治而動搖。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed binSalman）希望將沙國重新包裝成比較友好與溫和的國度，「2017沙爾曼國王世界快棋與超快棋錦標賽」（KingSalman Rapid and Blitz 2017 tournament）於是在25日正式揭幕。這項大賽不但具有指標意義，而且獎金高達200萬美元（約新台幣6000萬元）。

但是，先是沙國拒發簽證給以色列選手，接著不知道伊朗與卡達選手是否出席，後來又有選手以沙國女權紀錄不佳為由拒絕參賽，在在為大賽帶來陰影。

美國總統川普決定承認耶路撒冷是以色列首都，阿拉伯國家群情激憤，沙國最終選擇不讓以色列代表隊參賽。

以色列代表隊不是唯一捲入中東政治博弈中的隊伍，伊朗與卡達選手也受困於本國和沙國的敵對關係中，而不知是否會參賽。

除政治外，部分女棋士批評沙國對於女性的限制嚴格，不合適主辦這項比賽。世界西洋棋總會（FIDE）宣稱取得沙國當局同意放寬規定，即女棋士不必穿著傳統的黑色寬大罩衫（abaya），穿著高領白衫即可。

即便如此，仍不足以說服2屆世界冠軍烏克蘭女棋士穆茲丘克（Anna Muzychuk）參賽，就算大會提供破紀錄獎金也在所不惜。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院資深研究員杜錫（James Dorsey）表示：「沙烏地阿拉伯效法卡達和阿拉伯聯合大公國等國，利用競賽活動來打亮不佳的國際形象。」（譯者：中央社嚴思祺）1061227

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