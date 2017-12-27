柏林交響樂團首來台 與鋼琴新秀聯手演出

里奧夏巴道爾（Lior Shambadal）表示，在台灣有私人機構、企業願意支持優秀有才華的年輕音樂家是很令人敬佩的，這次的新年音樂會如果表演順利，對台灣與柏林的音樂合作上都很有助益。

柏林交響樂團「柏林氣氛」新年音樂會將從1月4日起連續四天分別在屏東、台北、高雄、台南登場。主辦單位晶典室內樂團團長劉康文表示，這次音樂會較特別的是，除台北外，其他場次主要都在南部地區，南部場次將由當地鋼琴新秀邱柏翰、巫熹芸、吳怡慧及旅義聲樂家羅心汝與柏林交響樂團合作。

在台南場演出的吳怡慧，9歲即獲日本古典音樂鋼琴大賽東京總決賽第一名，之後多次在國際大賽獲獎，曾得過總統教育獎的她表示，雖然小時候曾患罕見疾病接受化療而影響肌肉發育，但自己對鋼琴、音樂的熱情，讓她即便在幼時得比別人花更多時間練習，也堅持音樂這條路。

吳怡慧更進一步提及，因為知道罕見疾病的辛苦，所以會將「柏林氣氛」新年音樂會的全數所得捐給罕見疾病基金會，希望能鼓勵和她一樣的人。

協辦單位之一的愛樂文教基金會藝術總監杜黑表示，台灣近年在青年音樂家的培植上相當有成果，許多年輕人很有條件且優秀，但鮮少有人認識，讓國內青年音樂家與國際樂團合作，對他們來說也是相當大的鼓勵。1061227