領務局：新版護照20萬本 成本約8千萬

已印製20萬本護照的成本，她說，1本新版護照成本約404元，20萬本成本約8080萬元，領務局之前已驗收，但尚未付款。

外交部傍晚臨時舉行記者會，領務局副局長蔡幼文表示，已與中央印製廠確認過，只重印有問題的那2頁內頁不可行，護照將全部回收，另外重印。重印經費由中央印製廠概括承受，由對方估算所需費用。

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，外交部領事事務局今天表示，第一批成本約新台幣8000萬元的新版護照已印製20萬本，將全部回收，另由合作廠商中央印製廠重印。

第二代晶片護照製發失誤，外交部昨天晚間舉行臨時記者會，蔡幼文當時表示，會要求中央印製廠以桃園國際機場航廈現貌為基準，重新設計護照內頁圖案，再重新印製發行。新版護照已發出285本，待新版護照重新印製完成後，將通知民眾換領。

蔡幼文晚間告訴中央社記者，目前桃機已提供中央印製廠2張機場航廈照片作為設計參考，希望中央印製廠盡快完成設計，一個月後重新印製完成新的第二版晶片護照。

她說，目前會先發放庫存舊版晶片護照給申辦護照民眾，估計目前存量可使用到明年農曆年左右。

外交部發言人李憲章表示，已簽奉核定，領務局長陳華玉降調外交部參事，前領務局長、現任駐加拿大台北經濟文化代表處代表龔中誠調部辦事，即日起生效。

陳華玉說，領務局發行第二代晶片護照內頁圖片有疏失，造成社會大眾不滿，她表示歉意，將負行政責任，昨天向外交部長李大維自請處分，辭領務局長職務；陳華玉在記者會發表上述言論，一度哽咽，發言完畢後隨即離場。

陳華玉曾任領務局副局長、駐希臘代表、駐德國代表，去年9月接任領務局長，預計明年1月退休。

媒體詢問前後任局長一併調任的原因？李憲章表示，陳華玉對推動新版晶片護照盡心盡力，自責發生這樣的失誤，昨天第一時間向李大維請辭，李大維認為應成全請求、尊重陳華玉意願。

李憲章說，龔中誠去年9月調任駐加拿大代表，由陳華玉接任領務局長，那段時間是領務局推動發行新版晶片護照精華時期，依公平處理原則，外交部認為兩位前後任局長應概括承受相同責任。

外交部人事處長郭素卿表示，陳華玉請辭，外交部考量這個案子歷任兩位局長，依衡平原則處置，中午以電話告知龔中誠外交部的決定。至於領務局長接任人選，郭素卿說，相關人事作業已在進行。

前後任局長同時調離現職是否符合比例原則？蔡幼文表示，新版晶片護照內頁圖案定稿是在龔中誠任領務局長時簽定，陳華玉上任後，主要是處理護照設計、防偽功能規劃。

蔡幼文說，領務局自104年底開始研擬新版晶片護照，期間與合作廠商中央印製廠開多次會議，對護照內頁圖案交換意見、決定每頁圖案主軸，之後每頁圖案才定案。

李憲章表示，事發後，外交部第一時間就請中央印製廠相關人員到領務局說明，希望盡快還原真相。外交部會以嚴肅態度面對疏失，以快速謹慎態度進行後續檢討與責任釐清，確保不再發生相同事情。

晶片護照圖樣發生失誤，蔡幼文昨天表示，中央印製廠負責圖稿設計人員是參照以前自行拍攝的桃機航廈照片為底設計，但為豐富構圖，參考網路圖片，卻被標示錯誤的圖片誤導，設計出與美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯（Dulles）國際機場極相似的手繪圖。

外交部說，第二代晶片護照參採國際先進護照防偽技術，包括增加持照人第3影像、防偽膠膜採用「金屬化表面凸起」及全面更新護照內頁圖案等，納入各縣市特色景點地標及風土民情等主題。1061227