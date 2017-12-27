賴清德直球對決難題 盼痛苦後留下美麗

（中央社記者顧荃台北27日電）行政院長賴清德今天在年終記者會，拋出私立幼兒園公共化、行政區劃與財政收支劃分法等重大議題，在勞動基準法修法爭議未休之際，賴清德再度出手，直球對決棘手議題，震撼各界。

賴清德是出名的棒球迷，自比扮演「中繼投手」角色，站在投手丘上，不怕跟打者正面對決，這樣的行事風格讓他接任閣揆3個多月來，屢屢親上火線處理勞基法修正案等重大政策，勇於任事的態度雖展現魄力，但也難免成為各方箭靶。

不過，賴清德今天神清氣爽出現在記者會上，心情看來絲毫不受先前風風雨雨影響，即使媒體再度提及先前引發議論的「功德說」，也能平靜以對，解釋這是自己擔任台南市長的體驗，也許有些誤解，但他不以為意，相信時間可說明一切，高EQ的表現，政壇少見。