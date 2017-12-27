與民視協商不成 北視有線找NCC協助

（中央社記者朱則瑋台北27日電）鴻海集團所屬TBC台灣寬頻旗下北視有線電視系統，因為和民視未能達成授權協議，發函明年暫時下架民視新聞台，NCC將在29日找雙方前來調處協商。

北視有線電視系統業者主要在新竹經營，隸屬台灣寬頻旗下，收視戶超過11萬戶，北視26日發函給新竹縣政府表示，因為多次與民視新聞台頻道協商授權播送，至今仍未達成協議，也未能取得臨時播送授權同意書，因此，為避免侵權，明年1月1日起緊急下架民視新聞台。

NCC今天收到北視來文，內容指出，民視雖然告知有關「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」3頻道，在採共同授權前提下，同意將授權延長至明年2月15日，但北視目前僅播送民視新聞台，民視所稱的延長授權條件及統一報價內容，與現況不符，因此，請求NCC協助調處。